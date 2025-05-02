Европейцы продолжают избегать Tesla - продажи в апреле резко упали

Продажи Tesla резко упали по всей Европе в апреле, включая падение на 81% в Швеции до самого низкого уровня за 2,5 года, как показали данные в пятницу, на фоне того, как европейцы покупают больше китайских электромобилей, а некоторые протестуют против политических взглядов генерального директора Tesla Илона Маска, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Продажи автопроизводителя падают уже четыре месяца подряд в большинстве стран Европы. За первый квартал продажи всех полностью электрических автомобилей в Европе выросли на 28%, в то время как продажи Tesla упали на 37,2%.

В Швеции продажи новых автомобилей Tesla в апреле упали на 80,7% до самого низкого уровня с октября 2022 года. Продажи в Нидерландах упали на 73,8% до самого низкого уровня за этот месяц с 2022 года и на 33% в Португалии, что больше, чем в предыдущем месяце.

Продажи в Дании упали на 67,2%, как показали данные в четверг, в то время как Франция сообщила о падении на 59,4%.

Эти цифры усилят сомнения относительно того, сможет ли запуск обновленной Model Y в некоторых странах возродить успех Tesla в Европе.

Покупатели автомобилей уже могут заказать новую Model Y в большей части Европы, но на сайтах Tesla в Германии, Великобритании, Франции и Италии говорится, что предполагаемые поставки начнутся в июне. Пройдет пара месяцев, прежде чем данные о продажах покажут, вернула ли обновленная версия автомобиля потребителей.

Тем временем группа предлагает скидки на автокредиты и другие финансовые стимулы для новых покупок своих существующих моделей в Норвегии, Швеции, Германии и Великобритании, пытаясь стимулировать спрос.

Tesla борется с возросшей конкуренцией со стороны традиционных автопроизводителей, в то время как новые китайские игроки рынка выпускают новые и часто более дешевые электромобили.

"Технологическое лидерство Tesla в значительной степени подорвано текущей линейкой моделей, - сказал Энди Лейланд, соучредитель компании SC Insights, специализирующейся на цепочках поставок. - Конкуренция как со стороны традиционных автопроизводителей, так и со стороны китайских игроков будет оказывать давление на продажи".

Tesla теряет прибыль: Маск анонсирует возвращение к активному управлению компанией

Маск, близкий союзник президента США Дональда Трампа, участвовал в работе Департамента эффективности правительства США, возглавляя усилия по сокращению федеральных рабочих мест. Но на прошлой неделе он заявил, что сократит время, которое он посвящает администрации Трампа, и будет уделять больше времени управлению Tesla.

Выручка компании от продаж автомобилей в первом квартале упала на одну пятую, а чистая прибыль упала на 71%, что не соответствует оценкам Уолл-стрит.

В четверг председатель совета директоров Робин Денхолм опровергла сообщение Wall Street Journal о том, что члены совета директоров ищут нового генерального директора.

"Это абсолютная неправда": в Tesla опровергли слухи о поиске замены Илону Маску

Отношение Маска к "крайне правой политики в Европе", как пишет издание, привело к протестам против генерального директора-миллиардера и компании, а также к вандализму в ее выставочных залах и на зарядных станциях по всей территории США и Европы.

"Бренд получил репутационный удар здесь, в Европе", - сказала генеральный директор Electrifying.com Джинни Бакли, добавив, что 59% респондентов заявили, что Маск снизил вероятность покупки ими Tesla, в ходе опроса 1642 человек с 24 марта по 11 апреля.

По данным Mobility Sweden, в апреле бренд продал 203 автомобиля в Швеции.

В Нидерландах в апреле было продано 382 автомобиля, согласно данным, опубликованным организациями автомобильной промышленности BOVAG, RAI Vereniging и RDC.

Продажи Tesla в Португалии снизились до 302 автомобилей в апреле, сообщила отраслевая ассоциация ACAP, в то время как продажи в Норвегии выросли на 11,8% до 976 автомобилей, согласно данным Норвежской дорожной федерации.

Tesla продала на 28,2% меньше автомобилей в марте в Европе, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, опубликованным в прошлом месяце.

За тот же период ее китайские конкуренты BYD, Chery и SAIC зафиксировали рост на 223%, 2467% и 4% соответственно в совокупных продажах аккумуляторных электромобилей и подключаемых гибридных автомобилей в ЕС, согласно данным, опубликованным в пятницу исследовательской фирмой Rho Motion.

Другие европейские страны, включая Италию, опубликуют данные о продажах автомобилей за апрель в пятницу.