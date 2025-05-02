Европейцы продолжают избегать Tesla - продажи в апреле резко упали

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату
Эксклюзив
11:48 • 10764 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
10:55 • 21080 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
10:48 • 24749 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 18955 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 31307 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 68818 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 139323 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 121240 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 128900 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 127941 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.9м/с
19%
752 мм
Популярные новости

Трамп: США победили в Первой и Второй мировых войнах

2 мая, 04:58 • 14795 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 33102 просмотра

В Монако задержан сын экс-президента АО "Мотор Сич" Богуслаева по подозрению в легализации имущества

2 мая, 07:22 • 10413 просмотра

Вице-президент США Вэнс не ожидает завершения войны рф против Украины в ближайшее время

2 мая, 07:33 • 12260 просмотра

Ветер, грозы, ночные заморозки и настоящая жара днем: в эти выходные ожидается настоящий метеококтейль

10:00 • 11463 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 432 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 4420 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

10:48 • 24749 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 33721 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 125279 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

13:46 • 2670 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

12:04 • 6072 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 28025 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 32179 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 31269 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Европейцы продолжают избегать Tesla - продажи в апреле резко упали

Киев • УНН

 • 892 просмотра

В апреле продажи Tesla резко упали по всей Европе, особенно в Швеции (-81%). Причинами называют рост популярности китайских электромобилей и протесты против Илона Маска.

Европейцы продолжают избегать Tesla - продажи в апреле резко упали
www.tesla.com

Продажи Tesla резко упали по всей Европе в апреле, включая падение на 81% в Швеции до самого низкого уровня за 2,5 года, как показали данные в пятницу, на фоне того, как европейцы покупают больше китайских электромобилей, а некоторые протестуют против политических взглядов генерального директора Tesla Илона Маска, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Продажи автопроизводителя падают уже четыре месяца подряд в большинстве стран Европы. За первый квартал продажи всех полностью электрических автомобилей в Европе выросли на 28%, в то время как продажи Tesla упали на 37,2%.

В Швеции продажи новых автомобилей Tesla в апреле упали на 80,7% до самого низкого уровня с октября 2022 года. Продажи в Нидерландах упали на 73,8% до самого низкого уровня за этот месяц с 2022 года и на 33% в Португалии, что больше, чем в предыдущем месяце.

Продажи в Дании упали на 67,2%, как показали данные в четверг, в то время как Франция сообщила о падении на 59,4%.

Эти цифры усилят сомнения относительно того, сможет ли запуск обновленной Model Y в некоторых странах возродить успех Tesla в Европе.

Покупатели автомобилей уже могут заказать новую Model Y в большей части Европы, но на сайтах Tesla в Германии, Великобритании, Франции и Италии говорится, что предполагаемые поставки начнутся в июне. Пройдет пара месяцев, прежде чем данные о продажах покажут, вернула ли обновленная версия автомобиля потребителей.

Тем временем группа предлагает скидки на автокредиты и другие финансовые стимулы для новых покупок своих существующих моделей в Норвегии, Швеции, Германии и Великобритании, пытаясь стимулировать спрос.

Tesla борется с возросшей конкуренцией со стороны традиционных автопроизводителей, в то время как новые китайские игроки рынка выпускают новые и часто более дешевые электромобили.

"Технологическое лидерство Tesla в значительной степени подорвано текущей линейкой моделей, - сказал Энди Лейланд, соучредитель компании SC Insights, специализирующейся на цепочках поставок. - Конкуренция как со стороны традиционных автопроизводителей, так и со стороны китайских игроков будет оказывать давление на продажи".

Tesla теряет прибыль: Маск анонсирует возвращение к активному управлению компанией23.04.2025, 01:55 • 3039 просмотров

Маск, близкий союзник президента США Дональда Трампа, участвовал в работе Департамента эффективности правительства США, возглавляя усилия по сокращению федеральных рабочих мест. Но на прошлой неделе он заявил, что сократит время, которое он посвящает администрации Трампа, и будет уделять больше времени управлению Tesla.

Выручка компании от продаж автомобилей в первом квартале упала на одну пятую, а чистая прибыль упала на 71%, что не соответствует оценкам Уолл-стрит.

В четверг председатель совета директоров Робин Денхолм опровергла сообщение Wall Street Journal о том, что члены совета директоров ищут нового генерального директора.

"Это абсолютная неправда": в Tesla опровергли слухи о поиске замены Илону Маску01.05.2025, 15:23 • 6514 просмотров

Отношение Маска к "крайне правой политики в Европе", как пишет издание, привело к протестам против генерального директора-миллиардера и компании, а также к вандализму в ее выставочных залах и на зарядных станциях по всей территории США и Европы.

"Бренд получил репутационный удар здесь, в Европе", - сказала генеральный директор Electrifying.com Джинни Бакли, добавив, что 59% респондентов заявили, что Маск снизил вероятность покупки ими Tesla, в ходе опроса 1642 человек с 24 марта по 11 апреля.

По данным Mobility Sweden, в апреле бренд продал 203 автомобиля в Швеции.

В Нидерландах в апреле было продано 382 автомобиля, согласно данным, опубликованным организациями автомобильной промышленности BOVAG, RAI Vereniging и RDC.

Продажи Tesla в Португалии снизились до 302 автомобилей в апреле, сообщила отраслевая ассоциация ACAP, в то время как продажи в Норвегии выросли на 11,8% до 976 автомобилей, согласно данным Норвежской дорожной федерации.

Tesla продала на 28,2% меньше автомобилей в марте в Европе, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, опубликованным в прошлом месяце.

За тот же период ее китайские конкуренты BYD, Chery и SAIC зафиксировали рост на 223%, 2467% и 4% соответственно в совокупных продажах аккумуляторных электромобилей и подключаемых гибридных автомобилей в ЕС, согласно данным, опубликованным в пятницу исследовательской фирмой Rho Motion.

Другие европейские страны, включая Италию, опубликуют данные о продажах автомобилей за апрель в пятницу.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Тесла Модель Y
Tesla Inc
Дональд Трамп
Элон Маск
Дания
Франция
Швеция
Норвегия
Великобритания
Италия
Европа
Германия
Нидерланды
Португалия
Соединенные Штаты
Brent
$61.26
Bitcoin
$96,774.60
S&P 500
$5,653.79
Tesla
$282.55
Газ TTF
$33.50
Золото
$3,257.85
Ethereum
$1,833.92