"Это абсолютная неправда": в Tesla опровергли слухи о поиске замены Илону Маску

Глава совета директоров Tesla Робин Денхолм опровергла информацию о якобы поиске нового генерального директора компании. Об этом говорится в сообщении компании в Х, пишет УНН.

Ранее сегодня в СМИ появилось сообщение, в котором ошибочно утверждалось, что совет директоров Tesla обратился к рекрутинговым фирмам с целью поиска нового генерального директора компании. Это абсолютная неправда (и об этом было сообщено СМИ еще до публикации сообщения)