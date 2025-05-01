"Это абсолютная неправда": в Tesla опровергли слухи о поиске замены Илону Маску
Киев • УНН
Глава совета директоров Tesla опровергла информацию о поиске нового генерального директора. Илон Маск остается на должности, совет директоров уверен в его планах развития компании.
Глава совета директоров Tesla Робин Денхолм опровергла информацию о якобы поиске нового генерального директора компании. Об этом говорится в сообщении компании в Х, пишет УНН.
Ранее сегодня в СМИ появилось сообщение, в котором ошибочно утверждалось, что совет директоров Tesla обратился к рекрутинговым фирмам с целью поиска нового генерального директора компании. Это абсолютная неправда (и об этом было сообщено СМИ еще до публикации сообщения)
Она подчеркнула, что Илон Маск остается генеральным директором Tesla, и совет директоров полностью уверен в его способности продолжать реализацию амбициозного плана роста компании.
Напомним
Ранее The Wall Street Journal сообщал, что члены совета директоров Tesla занялись поисками преемника Илона Маска. В частности, сообщалось, что они встретились с Маском для обсуждения и сказали миллиардеру, что ему нужно больше времени уделять Tesla.