Рада директорів Tesla шукає наступника Ілона Маска - WSJ
Київ • УНН
Рада директорів Tesla активно шукає наступника Ілона Маска, обговорюючи це з ним та залучаючи рекрутингові агенції. Також розглядається питання про додавання незалежного директора до ради.
Рада директорів Tesla зайнялася пошуками наступника Ілона Маска, з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
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"Близько місяця тому, коли акції Tesla впали, а деякі інвестори були роздратовані зосередженням Ілона Маска на Білому домі, рада директорів Tesla серйозно зайнялася пошуком наступника Маска", - ідеться у повідомленні.
Члени ради директорів, як зазначається з посиланням на знайомих обговореннями людей, звернулися до кількох фірм з підбору керівників, щоб вони домовилися про офіційну процедуру пошуку наступного головного виконавчого директора Tesla.
Як повідомляється, рада директорів Tesla зустрілася з Маском для обговорення. Члени ради директорів сказали йому, що йому потрібно більше часу приділяти Tesla, повідомляють люди, знайомі з переговорами. І він мав сказати про це публічно. Маск не чинив опір.
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Тим часом, за словами людей, знайомих з обговореннями, рада директорів звузила свою увагу до великої пошукової фірми. "Поточний статус планування наступництва неможливо визначити", зазначило при цьому WSJ. Також незрозуміло, чи Маск, сам член ради директорів Tesla, знав про ці зусилля, чи його обіцянка проводити більше часу в Tesla вплинула на планування наступництва. Маск не відповів на запити про коментарі.
Також повідомляється, що згідно з людьми, знайомими з процесом, рада директорів Tesla із восьми осіб хотіла додати незалежного директора. Деякі директори, включаючи співзасновника Tesla Джей Бі Штраубеля зустрічалися з великими інвесторами, щоб запевнити їх, що компанія в надійних руках.
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