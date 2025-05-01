Совет директоров Tesla ищет преемника Илона Маска - WSJ

Совет директоров Tesla занялся поисками преемника Илона Маска, со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"Около месяца назад, когда акции Tesla упали, а некоторые инвесторы были раздражены сосредоточением Илона Маска на Белом доме, совет директоров Tesla серьезно занялся поиском преемника Маска", - говорится в сообщении.

Члены совета директоров, как отмечается со ссылкой на знакомых обсуждениями людей, обратились к нескольким фирмам по подбору руководителей, чтобы они договорились об официальной процедуре поиска следующего главного исполнительного директора Tesla.

Как сообщается, совет директоров Tesla встретился с Маском для обсуждения. Члены совета директоров сказали ему, что ему нужно больше времени уделять Tesla, сообщают люди, знакомые с переговорами. И он должен был сказать об этом публично. Маск не сопротивлялся.

Маск готов уйти из правительства Трампа - WP

Между тем, по словам людей, знакомых с обсуждениями, совет директоров сузил свое внимание к крупной поисковой фирме. "Текущий статус планирования преемственности невозможно определить", отметило при этом WSJ. Также неясно, знал ли Маск, сам член совета директоров Tesla, об этих усилиях, или его обещание проводить больше времени в Tesla повлияло на планирование преемственности. Маск не ответил на запросы о комментариях.

Также сообщается, что согласно людям, знакомым с процессом, совет директоров Tesla из восьми человек хотел добавить независимого директора. Некоторые директора, включая соучредителя Tesla Джей Би Штраубеля, встречались с крупными инвесторами, чтобы заверить их, что компания в надежных руках.

Кабинет министров Трампа готовится вернуть контроль над правительством после ухода Маска - Reuters