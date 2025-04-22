Маск готов уйти из правительства Трампа - WP

В следующем месяце заканчивается срок главы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, и он готов покинуть правительство президента США Дональда Трампа, поскольку устал от "неприятных и неэтичных нападок" со стороны политических левых.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на WashingtonPost.

В феврале Илон Маск и Дональд Трамп приказали всем федеральным работникам еженедельно отправлять электронные письма с перечнем пяти достижений. Тогда Маск назвал это мерой подотчетности, необходимой для того, чтобы держать сотрудников в тонусе. Маск и Трамп предупредили, что невыполнение будет считаться отставкой.

Однако издание отмечает, что интервью с тремя десятками руководителей и служащих в правительстве показывают, что должностные лица отказывались выполнять это поручение с момента, когда такая директива была введена.

По данным The Post, на брифинге для высших офицеров отдела кадров во всем правительстве, который состоялся через два дня после того, как директива Маска была передана всем федеральным служащим, Управление персоналом заявило, что инициатива была добровольной, и невыполнение требований не будет считаться отставкой.

Кроме того, на брифинге прозвучало то, что полученные от работников отчеты все равно не используются.

Нет представления о том, как он используется - сказал The Post один из сотрудников SEC.

Если бы они планировали еще больше увольнений, они бы вернулись и пересмотрели эти электронные письма на предмет потенциальных увольнений и увидели, над чем они работают. Это лишь еще одна информация о том, почему вам следует уволить кого-то - отметило источник, отметив, что электронные письма могут быть использованы, как повод для увольнения сотрудника.

На фоне того, что Маск заявил о готовности уйти из правительства в мае 2025 года, путаница с отчетностью еще больше подчеркнула то, что влияние Маска во власти США продолжает ослабевать.

Миллиардер готов уйти, потому что он устал от того, что он считает серией неприятных и неэтичных нападок со стороны политических левых - передает издание слова своего источника.

В публикации также указано, что Маск считает, что его уход не уменьшит мощности или работы DOGE из-за того, что члены команды DOGE уже работают во многих федеральных агентствах.

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