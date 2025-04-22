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DOGE получил доступ к конфиденциальным данным миллионов иммигрантов в США

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Департамент государственной эффективности получил доступ к системе Минюста США с информацией о легальных и нелегальных иммигрантах. Это вызвало обеспокоенность экспертов и чиновников.

DOGE получил доступ к конфиденциальным данным миллионов иммигрантов в США

Представители Департамента государственной эффективности (DOGE) получили разрешение на доступ к строго конфиденциальной системе Министерства юстиции, содержащей информацию, включая адреса и истории дел миллионов легальных и нелегальных иммигрантов. Об этом информирует издание The Washington Post со ссылкой на внутренние документы, передает УНН.

Детали

Речь идет о Системе судебных разбирательств и апелляций Исполнительного офиса по пересмотру иммиграционных дел (ECAS). Она используется для хранения записей об иммигрантах, которые взаимодействовали с иммиграционной системой США, в том числе с указанием их имени, адреса, предыдущих показаний в иммиграционном суде и истории взаимодействия с правоохранительными органами.

Как пишет The Washington Post, это не первая попытка DOGE получить чувствительную информацию об иммигрантах.

На прошлой неделе сотрудники иммиграционной и таможенной службы, работающие с DOGE, попросили предоставить им конфиденциальную базу данных Medicare, включая личную медицинскую информацию и адреса, чтобы помочь ICE найти людей, которые, по мнению администрации, находятся в стране нелегально

- говорится в заметке издания.

Отмечается, что DOGE часто запрашивал данные, которые люди сообщали для определенной цели, таких как уплата налогов или поиск жилья. Тактика команды DOGE обеспокоила экспертов по правовым вопросам и наблюдателей за конфиденциальностью, а также сотрудников федерального правительства, которые подчеркивают, что данные, которые анализирует DOGE, обычно доступны лишь небольшому количеству сотрудников.

Напомним

Апелляционный суд отложил действие судебного запрета, который ограничивал доступ Илона Маска к личным данным американцев в различных ведомствах. Устные доводы будут заслушаны 5 мая.

В DOGE используют ИИ, чтобы выявлять служащих, которые критикуют Трампа - СМИ08.04.25, 18:12 • 12350 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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