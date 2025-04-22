DOGE отримав доступ до конфіденційних даних мільйонів іммігрантів у США
Київ • УНН
Департамент державної ефективності отримав доступ до системи Мін'юсту США з інформацією про легальних та нелегальних іммігрантів. Це викликало занепокоєння експертів та урядовців.
Представники Департаменту державної ефективності (DOGE) отримали дозвіл на доступ до суворо конфіденційної системи Міністерства юстиції, що містить інформацію, включаючи адреси та історії справ мільйонів легальних та нелегальних іммігрантів. Про це інформує видання The Washington Post з посиланням на внутрішні документи, передає УНН.
Деталі
Йдеться про Систему судових розглядів і апеляцій Виконавчого офісу з перегляду імміграційних справ (ECAS). Вона використовується для зберігання записів про іммігрантів, які взаємодіяли з імміграційною системою США, у тому числі із зазначенням їхнього імені, адреси, попередніх показань в імміграційному суді та історії взаємодії з правоохоронними органами.
Як пише The Washington Post, це не перша спроба DOGE дістати чутливу інформацію про іммігрантів.
Минулого тижня співробітники імміграційної та митної служби, які працюють із DOGE, попросили надати їм конфіденційну базу даних Medicare, включаючи особисту медичну інформацію та адреси, щоб допомогти ICE знайти людей, які, на думку адміністрації, знаходяться в країні нелегально
Зазначається, що DOGE часто запитував дані, які люди повідомляли для певної мети, таких як сплата податків або пошук житла. Тактика команди DOGE стурбувала експертів з правових питань та спостерігачів за конфіденційністю, а також співробітників федерального уряду, які наголошують, що дані, які аналізує DOGE, зазвичай доступні лише невеликій кількості співробітників.
Нагадаємо
Апеляційний суд відклав дію судової заборони, яка обмежувала доступ Ілона Маска до особистих даних американців у різних відомствах. Усні доводи будуть заслухані 5 травня.
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