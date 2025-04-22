DOGE отримав доступ до конфіденційних даних мільйонів іммігрантів у США

Представники Департаменту державної ефективності (DOGE) отримали дозвіл на доступ до суворо конфіденційної системи Міністерства юстиції, що містить інформацію, включаючи адреси та історії справ мільйонів легальних та нелегальних іммігрантів. Про це інформує видання The Washington Post з посиланням на внутрішні документи, передає УНН.

Йдеться про Систему судових розглядів і апеляцій Виконавчого офісу з перегляду імміграційних справ (ECAS). Вона використовується для зберігання записів про іммігрантів, які взаємодіяли з імміграційною системою США, у тому числі із зазначенням їхнього імені, адреси, попередніх показань в імміграційному суді та історії взаємодії з правоохоронними органами.

Як пише The Washington Post, це не перша спроба DOGE дістати чутливу інформацію про іммігрантів.

Минулого тижня співробітники імміграційної та митної служби, які працюють із DOGE, попросили надати їм конфіденційну базу даних Medicare, включаючи особисту медичну інформацію та адреси, щоб допомогти ICE знайти людей, які, на думку адміністрації, знаходяться в країні нелегально