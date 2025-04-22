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Маск готовий піти з уряду Трампа - WP

Київ • УНН

 • 2392 перегляди

Ілон Маск планує залишити посаду очільника Департаменту ефективності уряду в травні 2025 року через втому від критики та неетичних нападок. Він вважає, що його відхід не вплине на роботу DOGE.

Маск готовий піти з уряду Трампа - WP

Наступного місяця закінчується термін очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска і він готовий залишити уряд президента США Дональда Трампа, оскільки втомився від "неприємних і неетичних нападок" з боку політичних лівих.

Про це повідомляє УНН із посиланням на WashingtonPost.

У лютому Ілон Маск і Дональд Трамп наказали всім федеральним працівникам щотижня надсилати електронні листи з переліком п’яти досягнень. Тоді Маск назвав це заходом підзвітності, необхідним для того, щоб тримати співробітників у тонусі. Маск та Трамп попередили, що невиконання буде вважатися відставкою.

Проте видання зазначає, що інтерв’ю з трьома десятками керівників і службовців в уряді показують, що посадовці відмовлялися виконувати це доручення від моменту, коли така директива буда введена.

За даними The Post, на брифінгу для вищих офіцерів відділу кадрів у всьому уряді, який відбувся через два дні після того, як директива Маска була передана всім федеральним службовцям, Управління персоналом заявило, що ініціатива була добровільною, і невиконання вимог не вважатиметься відставкою.

Окрім того, на брифінгу прозвучало те, що отримані від працівників звіти все одно не використовуються.

Немає уявлення про те, як він використовується

- сказав The Post один зі співробітників SEC.

Якби вони планували ще більше звільнень, вони б повернулися й переглянули ці електронні листи на предмет потенційних звільнень і побачили, над чим вони працюють. Це лише ще одна інформація про те, чому вам слід звільнити когось

- зауважило джерело, зазначивши, що електронні листи можуть бути використані, як привід для звільнення співробітника.

На тлі того, що Маск заявив про готовність піти з уряду у травні 2025 року, плутанина зі звітністю ще більше підкреслила те, ще вплив Маска у владі США продовжує слабшати.

Мільярдер готовий піти, тому що він втомився від того, що він вважає серією неприємних і неетичних нападок з боку політичних лівих

- передає видання слова свого джерела.

У публікації також вказано, що Маск вважає, що його відхід не зменшить потужності чи роботи DOGE через те, що члени команди DOGE вже працюють у багатьох федеральних агентствах. 

DOGE отримав доступ до конфіденційних даних мільйонів іммігрантів у США22.04.25, 05:47 • 3476 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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