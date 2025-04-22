Маск готовий піти з уряду Трампа - WP
Київ • УНН
Ілон Маск планує залишити посаду очільника Департаменту ефективності уряду в травні 2025 року через втому від критики та неетичних нападок. Він вважає, що його відхід не вплине на роботу DOGE.
Наступного місяця закінчується термін очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска і він готовий залишити уряд президента США Дональда Трампа, оскільки втомився від "неприємних і неетичних нападок" з боку політичних лівих.
Про це повідомляє УНН із посиланням на WashingtonPost.
У лютому Ілон Маск і Дональд Трамп наказали всім федеральним працівникам щотижня надсилати електронні листи з переліком п’яти досягнень. Тоді Маск назвав це заходом підзвітності, необхідним для того, щоб тримати співробітників у тонусі. Маск та Трамп попередили, що невиконання буде вважатися відставкою.
Проте видання зазначає, що інтерв’ю з трьома десятками керівників і службовців в уряді показують, що посадовці відмовлялися виконувати це доручення від моменту, коли така директива буда введена.
За даними The Post, на брифінгу для вищих офіцерів відділу кадрів у всьому уряді, який відбувся через два дні після того, як директива Маска була передана всім федеральним службовцям, Управління персоналом заявило, що ініціатива була добровільною, і невиконання вимог не вважатиметься відставкою.
Окрім того, на брифінгу прозвучало те, що отримані від працівників звіти все одно не використовуються.
Немає уявлення про те, як він використовується
Якби вони планували ще більше звільнень, вони б повернулися й переглянули ці електронні листи на предмет потенційних звільнень і побачили, над чим вони працюють. Це лише ще одна інформація про те, чому вам слід звільнити когось
На тлі того, що Маск заявив про готовність піти з уряду у травні 2025 року, плутанина зі звітністю ще більше підкреслила те, ще вплив Маска у владі США продовжує слабшати.
Мільярдер готовий піти, тому що він втомився від того, що він вважає серією неприємних і неетичних нападок з боку політичних лівих
У публікації також вказано, що Маск вважає, що його відхід не зменшить потужності чи роботи DOGE через те, що члени команди DOGE вже працюють у багатьох федеральних агентствах.
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