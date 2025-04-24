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Кабинет министров Трампа готовится вернуть контроль над правительством после ухода Маска - Reuters

Киев • УНН

 • 548 просмотра

После ухода Илона Маска из DOGE, министры Трампа получат больше власти над бюджетом и кадрами. Напряжение в правительстве росло из-за полномочий Маска и критики его решений.

Кабинет министров Трампа готовится вернуть контроль над правительством после ухода Маска - Reuters

Кабинет министров президента США Дональда Трампа планируют снова контролировать кадровые и бюджетные решения в правительстве после того, как миллиардер Илон Маск уйдет из Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Созданный в день инаугурации Трампа DOGE под руководством Маска осуществлял масштабную программу сокращения федерального персонала, отмены контрактов и уменьшения государственных услуг. Это вызвало сопротивление со стороны чиновников и усиление напряженности в администрации.

Впрочем, во вторник Маск подтвердил, что с мая планирует ограничить свое участие в DOGE , чтобы сосредоточиться на своей  автомобильной компании Tesla и ставит под сомнение будущее работы агентства. В частности, его уход может дать министрам больше свободы в принятии решений по бюджету и управлению персоналом.

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В последние недели напряженность в администрации Трампа обострилась из-за полномочий, предоставленных Маску. Во время заседания кабинета министров в марте госсекретарь Марко Рубио столкнулся с Маском, обвинив его в подрыве USAID.

Также, по информации из источников, министр транспорта Шон Даффи выступил против Маска из-за предложенных увольнений авиадиспетчеров на фоне проблем с безопасностью полетов.

Изменение динамики руководства в DOGE также приведет к переоценке ролей и обязанностей молодых инженеров, первоначально нанятых Маском для работы в DOGE.

Сообщается, что влияние инженеров может уменьшиться и они будут подвергаться более пристальному вниманию. Источник Reuters сказал, что квалификация и авторитет кружка молодых инженеров с небольшим опытом работы в правительстве будут поставлены под сомнение.

Напомним

 Ранее Washington Post сообщал, что Илон Маск готов покинуть правительство президента США Дональда Трампа, поскольку устал от "неприятных и неэтичных нападок" со стороны политических левых. Он считает, что его уход не уменьшит мощности или работы DOGE из-за того, что члены команды DOGE уже работают во многих федеральных агентствах. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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