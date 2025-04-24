Кабінет міністрів Трампа готується повернути контроль над урядом після відходу Маска - Reuters

Кабінет міністрів президента США Дональда Трампа планують знову контролювати кадрові та бюджетні рішеннями в уряді після того, як мільярдер Ілон Маск піде з Департаменту ефективності державного управління (DOGE).

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Створений у день інавгурації Трампа DOGE під керівництвом Маска здійснював масштабну програму скорочення федерального персоналу, скасування контрактів та зменшення державних послуг. Це викликало опір з боку чиновників і посилення напруженості в адміністрації.

Втім у вівторок Маск підтвердив, що з травня планує обмежити свою участь у DOGE , щоб зосередитися на своїй автомобільній компанії Tesla і ставить під сумнів майбутнє роботи агентства. Зокрема, його відхід може дати міністрам більше свободи у прийнятті рішень щодо бюджету й управління персоналом.

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Останніми тижнями напруженість в адміністрації Трампа загострилася через повноваження, надані Маску. Під час засідання кабінету міністрів у березні держсекретар Марко Рубіо зіткнувся з Маском, звинувативши його в підриві USAID.

Також, за інформацією з джерел, міністр транспорту Шон Даффі виступив проти Маска через запропоновані звільнення авіадиспетчерів на тлі проблем із безпекою польотів.

Зміна динаміки керівництва в DOGE також призведе до переоцінки ролей і обов'язків молодих інженерів, спочатку найнятих Маском для роботи в DOGE.

Повідомляється, що вплив інженерів може зменшитися і вони будуть піддаватися більш пильній увазі. Джерело Reuters сказало, що кваліфікацію та авторитет гуртка молодих інженерів із невеликим досвідом роботи в уряді буде поставлено під сумнів.

Нагадаємо

Раніше Washington Post повідомляв, що Ілон Маск готовий залишити уряд президента США Дональда Трампа, оскільки втомився від "неприємних і неетичних нападок" з боку політичних лівих. Він вважає, що його відхід не зменшить потужності чи роботи DOGE через те, що члени команди DOGE вже працюють у багатьох федеральних агентствах.