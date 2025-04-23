Tesla завершує будівництво унікального комплексу в стилі 1950-х років поблизу Голлівуду
Київ • УНН
Tesla відкриє у Лос-Анджелесі ретро-ресторан, автокінотеатр та Supercharger. Він включатиме ретро-ресторан, автокінотеатр та 30 станцій Supercharger.
Tesla готується відкрити інноваційний концепт у Лос-Анджелесі, який об'єднає гастрономію, розваги та технологію зарядки електромобілів. Частина проєкту майже завершена і має вражаючий вигляд.
Передає УНН із посиланням на The Verge та The Real Deal.
Деталі
Компанія Tesla збирається відкрити у поблизу Голлівуду інноваційний концепт, що поєднує в собі ресторан у ретро-стилі 1950-и років, автокінотеатр та станцію Supercharger. Проект, розташований за адресою 7001 W. Бульвар Санта-Моніка.
Минулого тижня видання The Real Deal повідомило, що Tesla близька до завершення будівництва на бульварі Санта-Моніка. Tesla отримала дозвіл на будівництво закусочної сім років тому. На той час Каліфорнія була фактичним домом Tesla і чемпіоном з виробництва електромобілів. Згодом компанія перенесла свою штаб-квартиру в Техас.
Готовність проєкту станом на зараз: вже є два поверхи, місця для сидіння на даху, бар, два кіноекрани і 30 зарядних станцій Supercharger.
Нагадаємо
УНН раніше писав, що мільярдер Ілон Маск звільнив майже всю команду Tesla Supercharger, з 500 осіб.
Tesla втрачає прибутки: Маск анонсує повернення до активного управління компанією23.04.25, 01:55 • 2168 переглядiв