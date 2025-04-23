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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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Financial Times

MIM-104 Patriot

Tesla завершает строительство уникального комплекса в стиле 1950-х годов вблизи Голливуда

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Tesla откроет в Лос-Анджелесе ретро-ресторан, автокинотеатр и Supercharger. Он будет включать ретро-ресторан, автокинотеатр и 30 станций Supercharger.

Tesla завершает строительство уникального комплекса в стиле 1950-х годов вблизи Голливуда

Tesla готовится открыть инновационный концепт в Лос-Анджелесе, который объединит гастрономию, развлечения и технологию зарядки электромобилей. Часть проекта почти завершена и выглядит впечатляюще.

Передает УНН со ссылкой на The Verge и The Real Deal.

Детали

Компания Tesla собирается открыть вблизи Голливуда инновационный концепт, сочетающий в себе ресторан в ретро-стиле 1950-х годов, автокинотеатр и станцию Supercharger. Проект расположен по адресу 7001 W. Бульвар Санта-Моника.

На прошлой неделе издание The Real Deal сообщило, что Tesla близка к завершению строительства на бульваре Санта-Моника. Tesla получила разрешение на строительство закусочной семь лет назад. В то время Калифорния была фактическим домом Tesla и чемпионом по производству электромобилей. Впоследствии компания перенесла свою штаб-квартиру в Техас.

Готовность проекта по состоянию на сейчас: уже есть два этажа, места для сидения на крыше, бар, два киноэкрана и 30 зарядных станций Supercharger.

Напомним

УНН ранее писал, что миллиардер Илон Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger, из 500 человек.

Tesla теряет прибыль: Маск анонсирует возвращение к активному управлению компанией23.04.25, 01:55 • 2068 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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