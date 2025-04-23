Tesla теряет прибыль: Маск анонсирует возвращение к активному управлению компанией

Первый квартал 2025 года стал испытанием для американского автопроизводителя Tesla. Финансовые результаты компании показали стремительное сокращение прибылей Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

По информации, операционная прибыль компании снизилась примерно на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка Tesla также потеряла почти десятую часть, остановившись на уровне 19,3 миллиарда долларов.

Следовательно, Илон Маск, который в последнее время все больше внимания уделял политической деятельности, анонсировал намерения снова сосредоточиться на управлении компанией. Начиная с мая, он планирует лично уделять больше времени управлению Tesla, пытаясь стабилизировать ситуацию и вернуть доверие инвесторов.

Ситуация в Европе также далека от оптимизма. В частности, в Германии продажи автомобилей Tesla резко сократились, где регистрации новых авто упали почти на 60%. Это частично связывают с публичной поддержкой Маском политиков с крайне правыми взглядами, что вызывает беспокойство среди потребителей на континенте.

Напомним

Согласно исследованию iSeeCars, цены на подержанные Tesla упали больше всего. Model S подешевела на 17,2%, Model 3 – на 10,9%, а Model Y – на 13,1%.

Tesla возглавила список брендов с наибольшим падением цен на подержанные авто