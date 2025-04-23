Tesla втрачає прибутки: Маск анонсує повернення до активного управління компанією
Київ • УНН
Операційний прибуток Tesla впав приблизно на 71%, а виторг скоротився майже на 10%. Ілон Маск планує особисто приділяти більше часу управлінню компанією.
Перший квартал 2025 року став випробуванням для американського автовиробника Tesla. Фінансові результати компанії засвідчили стрімке скорочення прибутків Про це повідомляє AP, передає УНН.
Деталі
За інформацією, операційний прибуток компанії знизився приблизно на 71% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виторг Tesla також втратив майже десяту частину, зупинившись на рівні 19,3 мільярда доларів.
Відтак Ілон Маск, який останнім часом дедалі більше уваги приділяв політичній діяльності, анонсував наміри знову зосередитися на керуванні компанією. Починаючи з травня, він планує особисто приділяти більше часу управлінню Tesla, намагаючись стабілізувати ситуацію та повернути довіру інвесторів.
Ситуація в Європі також далека від оптимізму. Зокрема, в Німеччині продажі автомобілів Tesla різко скоротилися, де реєстрації нових авто впали майже на 60%. Це частково пов’язують із публічною підтримкою Маском політиків з крайньо правими поглядами, що викликає занепокоєння серед споживачів на континенті.
Нагадаємо
Згідно з дослідженням iSeeCars, ціни на вживані Tesla впали найбільше. Model S подешевшала на 17,2%, Model 3 – на 10,9%, а Model Y – на 13,1%.
Tesla очолила список брендів із найбільшим падінням цін на вживані авто22.04.25, 14:00 • 4794 перегляди