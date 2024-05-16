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Маск звільнив майже всю команду Tesla Supercharger після суперечки з топменеджером - Reuters

Маск звільнив майже всю команду Tesla Supercharger після суперечки з топменеджером - Reuters

Київ • УНН

 • 31844 перегляди

Мільярдер Елон Маск звільнив майже всю команду Tesla Supercharger, з 500 осіб, після суперечки з її керівником з приводу подальших скорочень, але відтоді почав поступово наймати нових співробітників.

Мільярдер Ілон Маск звільнив практично всю команду із зарядки автомобілів Tesla Supercharger після презентації та суперечки з топменеджером, з посиланням на джерела повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами співробітників, після скорочення штату підрозділу на 15-20% Маск провів зустріч із його керівником Ребеккою Тінуччі і був незадоволений її презентацією, захотівши нових звільнень. "Коли вона відмовилася, заявивши, що більші скорочення підірвуть основи бізнесу із зарядки, він у відповідь звільнив її і всю її команду з 500 осіб", - пише видання.

Відтоді компанія, за повідомленнями, почала потихеньку знову наймати деяких членів команди Supercharger.

Доповнення

Звільнення команди із зарядки ознаменували собою останню драму в бурхливому році для Tesla, на тлі того, як Маск закрив або відклав кілька основних проектів, покликаних стимулювати швидке зростання продажів електромобілів, на яке очікували інвестори. Замість цього Маск тепер каже, що Tesla перемкне свою основну увагу на безпілотні автомобілі - висококонкурентний і більш ризикований бізнес, на розвиток якого, як зазначає видання, можуть піти роки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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