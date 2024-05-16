Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger после ссоры с топ-менеджером - Reuters

Миллиардер Илон Маск уволил практически всю команду по зарядке автомобилей Tesla Supercharger после презентации и спора с топ-менеджером, со ссылкой на источники сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам сотрудников, после сокращения штата подразделения на 15-20% Маск провел встрачу с руководителем Ребеккой Тинуччи и был недоволен ее презентацией, захотев новых увольнений. "Когда она отказалась, заявив, что более глубокие сокращения подорвут основы бизнеса по зарядке, он в ответ уволил ее и всю ее команду из 500 человек", - пишет издание.

С тех пор компания, по сообщениям, начала потихоньку снова нанимать некоторых членов команды Supercharger.

Дополнение

Увольнения команды по зарядке ознаменовали собой последнюю драму в бурном году для Tesla, на фоне того, как Маск закрыл или отложил несколько основных проектов, призванных стимулировать быстрый рост продаж электромобилей, которого ожидали инвесторы. Вместо этого Маск теперь говорит, что Tesla переключит свое основное внимание на беспилотные автомобили - высококонкурентный и более рискованный бизнес, на развитие которого, отмечает издание, могут уйти годы.