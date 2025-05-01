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"Це абсолютна неправда": у Tesla спростували чутки про пошук заміни Ілону Маску

Київ • УНН

 • 4004 перегляди

Голова ради директорів Tesla спростувала інформацію про пошук нового генерального директора. Ілон Маск залишається на посаді, рада директорів впевнена в його планах розвитку компанії.

"Це абсолютна неправда": у Tesla спростували чутки про пошук заміни Ілону Маску

Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм спростувала інформацію про нібито пошук нового генерального директора компанії. Про це йдеться у дописі компанії в Х, пише УНН.

Раніше сьогодні в ЗМІ з'явилося повідомлення, в якому помилково стверджувалося, що рада директорів Tesla звернулася до рекрутингових фірм з метою пошуку нового генерального директора компанії. Це абсолютна неправда (і про це було повідомлено ЗМІ ще до публікації повідомлення) 

- заявила Денхолм.

Вона наголосила, що Ілон Маск залишається генеральним директором Tesla, і рада директорів повністю впевнена у його здатності продовжувати реалізацію амбітного плану зростання компанії.

Нагадаємо

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що члени ради директорів Tesla зайнялися пошуками наступника Ілона Маска. Зокрема, повідомлялося, що вони зустрілися з Маском для обговорення та сказали мільярдеру, що йому потрібно більше часу приділяти Tesla.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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