"Це абсолютна неправда": у Tesla спростували чутки про пошук заміни Ілону Маску

Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм спростувала інформацію про нібито пошук нового генерального директора компанії. Про це йдеться у дописі компанії в Х, пише УНН.

Раніше сьогодні в ЗМІ з'явилося повідомлення, в якому помилково стверджувалося, що рада директорів Tesla звернулася до рекрутингових фірм з метою пошуку нового генерального директора компанії. Це абсолютна неправда (і про це було повідомлено ЗМІ ще до публікації повідомлення)