"Це абсолютна неправда": у Tesla спростували чутки про пошук заміни Ілону Маску
Київ • УНН
Голова ради директорів Tesla спростувала інформацію про пошук нового генерального директора. Ілон Маск залишається на посаді, рада директорів впевнена в його планах розвитку компанії.
Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм спростувала інформацію про нібито пошук нового генерального директора компанії. Про це йдеться у дописі компанії в Х, пише УНН.
Раніше сьогодні в ЗМІ з'явилося повідомлення, в якому помилково стверджувалося, що рада директорів Tesla звернулася до рекрутингових фірм з метою пошуку нового генерального директора компанії. Це абсолютна неправда (і про це було повідомлено ЗМІ ще до публікації повідомлення)
Вона наголосила, що Ілон Маск залишається генеральним директором Tesla, і рада директорів повністю впевнена у його здатності продовжувати реалізацію амбітного плану зростання компанії.
Нагадаємо
Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що члени ради директорів Tesla зайнялися пошуками наступника Ілона Маска. Зокрема, повідомлялося, що вони зустрілися з Маском для обговорення та сказали мільярдеру, що йому потрібно більше часу приділяти Tesla.