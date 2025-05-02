Європейці продовжують уникати Tesla - продажі у квітні різко впали

Продажі Tesla різко впали по всій Європі в квітні, включаючи падіння на 81% у Швеції до найнижчого рівня за 2,5 роки, як показали дані в п'ятницю, на тлі того, як європейці купують більше китайських електромобілів, а деякі протестують проти політичних поглядів генерального директора Tesla Ілона Маска, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Продажі автовиробника падають вже чотири місяці поспіль у більшості країн Європи. За перший квартал продажі всіх повністю електричних автомобілів у Європі зросли на 28%, у той час як продажі Tesla впали на 37,2%.

У Швеції продажі нових автомобілів Tesla в квітні впали на 80,7% до найнижчого рівня з жовтня 2022 року. Продажі в Нідерландах впали на 73,8% до найнижчого рівня за цей місяць з 2022 року і на 33% в Португалії, що більше, ніж у попередньому місяці.

Продажі в Данії впали на 67,2%, як показали дані в четвер, у той час як Франція повідомила про падіння на 59,4%.

Ці цифри посилять сумніви щодо того, чи зможе запуск оновленої Model Y в деяких країнах відродити успіх Tesla в Європі.

Покупці автомобілів вже можуть замовити нову Model Y в більшій частині Європи, але на сайтах Tesla в Німеччині, Великій Британії, Франції та Італії говориться, що поставки, імовірно, почнуться в червні. Мине кілька місяців, перш ніж дані про продажі покажуть, чи повернула оновлена версія автомобіля споживачів.

Тим часом група пропонує знижки на автокредити та інші фінансові стимули для нових покупок своїх існуючих моделей в Норвегії, Швеції, Німеччині та Великій Британії, намагаючись стимулювати попит.

Tesla бореться зі зростаючою конкуренцією з боку традиційних автовиробників, у той час як нові китайські гравці ринку випускають нові і часто дешевші електромобілі.

"Технологічне лідерство Tesla значною мірою підірвано поточною лінійкою моделей, - сказав Енді Лейланд, співзасновник компанії SC Insights, що спеціалізується на ланцюжках поставок. - Конкуренція як з боку традиційних автовиробників, так і з боку китайських гравців буде чинити тиск на продажі".

Tesla втрачає прибутки: Маск анонсує повернення до активного управління компанією

Маск, близький союзник президента США Дональда Трампа, брав участь в роботі Департаменту ефективності уряду США, очолюючи зусилля по скороченню федеральних робочих місць. Але минулого тижня він заявив, що скоротить час, який він присвячує адміністрації Трампа, і буде приділяти більше часу управлінню Tesla.

Виручка компанії від продажів автомобілів у першому кварталі впала на одну п'яту, а чистий прибуток впав на 71%, що не відповідає оцінкам Волл-стріт.

У четвер голова ради директорів Робін Денхолм спростувала повідомлення Wall Street Journal про те, що члени ради директорів шукають нового генерального директора.

"Це абсолютна неправда": у Tesla спростували чутки про пошук заміни Ілону Маску

Ставлення Маска до "крайньої правої політики в Європі", як пише видання, призвело до протестів проти генерального директора-мільярдера і компанії, а також до вандалізму в її виставкових залах і на зарядних станціях по всій території США і Європи.

"Бренд отримав репутаційний удар тут, в Європі", - сказала генеральний директор Electrifying.com Джинні Баклі, додавши, що 59% респондентів заявили, що Маск знизив ймовірність покупки ними Tesla, під час опитування 1642 осіб з 24 березня по 11 квітня.

За даними Mobility Sweden, в квітні бренд продав 203 автомобілі в Швеції.

У Нідерландах в квітні було продано 382 автомобілі, згідно з даними, опублікованими організаціями автомобільної промисловості BOVAG, RAI Vereniging і RDC.

Продажі Tesla в Португалії знизилися до 302 автомобілів в квітні, повідомила галузева асоціація ACAP, в той час як продажі в Норвегії виросли на 11,8% до 976 автомобілів, згідно з даними Норвезької дорожньої федерації.

Tesla продала на 28,2% менше автомобілів в березні в Європі, згідно з даними Європейської асоціації автовиробників, опублікованими в минулому місяці.

За той же період її китайські конкуренти BYD, Chery і SAIC зафіксували зростання на 223%, 2467% і 4% відповідно в сукупних продажах акумуляторних електромобілів і гібридних автомобілів в ЄС, згідно з даними, опублікованими в п'ятницю дослідницькою фірмою Rho Motion.

Інші європейські країни, включаючи Італію, опублікують дані про продажі автомобілів за квітень в п'ятницю.