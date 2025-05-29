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BMW представила нову M2 CS 2026: що всередині

Київ • УНН

 • 752 перегляди

BMW представила M2 CS 2026 з 523 к.с. та 8-ступеневою АКПП. Розгін до 100 км/год за 3.7 секунди, ціна від 99 775 доларів, виробництво в серпні 2025.

BMW представила нову M2 CS 2026: що всередині
www.press.bmwgroup.com

Автобудівний концерн BMW офіційно презентував нову версію моделі M2 CS 2026 року, яка отримала потужніший двигун та втратила механічну коробку передач. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт BMW.

Деталі

Модель оснащена 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном S58 з двома турбокомпресорами, що видає 523 к.с. та 479 фунт-футів крутного моменту (650 Н-м). Це на 50 к.с. більше, ніж у стандартної M2.

Усі версії M2 CS оснащені 8-ступеневою автоматичною трансмісією M Steptronic з функцією Drivelogic.

Технічні характеристики

Технічні характеристики BMW M2 CS 2026 року:

  • двигун: 3,0-літровий рядний шестициліндровий S58 з двома турбокомпресорами;
    • потужність: 523 к.с. при 6 250 об/хв;
      • крутний момент: 479 фунт-футів (650 Н-м);
        • трансмісія: 8-ступенева автоматична M Steptronic;
          • привід: задній;
            • маса: зменшена на 97 фунтів (близько 44 кг) завдяки використанню вуглецевого волокна;
              • розгін 0-100 км/год: приблизно 3,7 секунди;
                • максимальна швидкість: обмежена електронікою до 250 км/год.

                  BMW вирішила не оснащувати M2 CS механічною коробкою передач, оскільки це обмежувало б потужність двигуна нижче 500 к.с.

                  За словами керівника BMW M Франка ван Міла, використання автоматичної трансмісії дозволило повністю реалізувати потенціал двигуна S58.

                  Виробництво BMW M2 CS, як очікується, розпочнеться в серпні 2025 року на заводі в Сан-Луїс-Потосі, Мексика. Очікується, що модель буде випущена обмеженим тиражем.

                  Стартова ціна в США становитиме 99 тис. 775 дол.

                  Доповнення

                  BMW M2 CS є наступником першої версії CS, представленої в 2019 році, і продовжує традицію компактних високопродуктивних автомобілів BMW M.

                  Модель дебютувала на заході Concorso d’Eleganza Villa d’Este в травні 2025 року.

                  Лише для найбагатших: BMW представила універсальний Speedtop із потужним V8 та ексклюзивним дизайном24.05.25, 16:58 • 12098 переглядiв

                  Андрій Кулик

                  Андрій Кулик

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