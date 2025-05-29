BMW представила нову M2 CS 2026: що всередині
Київ • УНН
BMW представила M2 CS 2026 з 523 к.с. та 8-ступеневою АКПП. Розгін до 100 км/год за 3.7 секунди, ціна від 99 775 доларів, виробництво в серпні 2025.
Автобудівний концерн BMW офіційно презентував нову версію моделі M2 CS 2026 року, яка отримала потужніший двигун та втратила механічну коробку передач. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт BMW.
Деталі
Модель оснащена 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном S58 з двома турбокомпресорами, що видає 523 к.с. та 479 фунт-футів крутного моменту (650 Н-м). Це на 50 к.с. більше, ніж у стандартної M2.
Усі версії M2 CS оснащені 8-ступеневою автоматичною трансмісією M Steptronic з функцією Drivelogic.
Технічні характеристики
Технічні характеристики BMW M2 CS 2026 року:
- двигун: 3,0-літровий рядний шестициліндровий S58 з двома турбокомпресорами;
- потужність: 523 к.с. при 6 250 об/хв;
- крутний момент: 479 фунт-футів (650 Н-м);
- трансмісія: 8-ступенева автоматична M Steptronic;
- привід: задній;
- маса: зменшена на 97 фунтів (близько 44 кг) завдяки використанню вуглецевого волокна;
- розгін 0-100 км/год: приблизно 3,7 секунди;
- максимальна швидкість: обмежена електронікою до 250 км/год.
BMW вирішила не оснащувати M2 CS механічною коробкою передач, оскільки це обмежувало б потужність двигуна нижче 500 к.с.
За словами керівника BMW M Франка ван Міла, використання автоматичної трансмісії дозволило повністю реалізувати потенціал двигуна S58.
Виробництво BMW M2 CS, як очікується, розпочнеться в серпні 2025 року на заводі в Сан-Луїс-Потосі, Мексика. Очікується, що модель буде випущена обмеженим тиражем.
Стартова ціна в США становитиме 99 тис. 775 дол.
Доповнення
BMW M2 CS є наступником першої версії CS, представленої в 2019 році, і продовжує традицію компактних високопродуктивних автомобілів BMW M.
Модель дебютувала на заході Concorso d’Eleganza Villa d’Este в травні 2025 року.
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