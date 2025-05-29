BMW представила новую M2 CS 2026: что внутри

Автомобильный концерн BMW официально представил новую версию модели M2 CS 2026 года, которая получила более мощный двигатель и лишилась механической коробки передач. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт BMW.

Детали

Модель оснащена 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем S58 с двумя турбокомпрессорами, который выдает 523 л.с. и 479 фунт-футов крутящего момента (650 Н-м). Это на 50 л.с. больше, чем у стандартной M2.

Все версии M2 CS оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией M Steptronic с функцией Drivelogic.

Технические характеристики

Технические характеристики BMW M2 CS 2026 года:

двигатель: 3,0-литровый рядный шестицилиндровый S58 с двумя турбокомпрессорами;

мощность: 523 л.с. при 6 250 об/мин;

крутящий момент: 479 фунт-футов (650 Н-м);

трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая M Steptronic;

привод: задний;

масса: уменьшена на 97 фунтов (около 44 кг) благодаря использованию углеродного волокна;

разгон 0-100 км/ч: примерно 3,7 секунды;

максимальная скорость: ограничена электроникой до 250 км/ч.

BMW решила не оснащать M2 CS механической коробкой передач, поскольку это ограничивало бы мощность двигателя ниже 500 л.с.

По словам руководителя BMW M Франка ван Мила, использование автоматической трансмиссии позволило полностью реализовать потенциал двигателя S58.

Производство BMW M2 CS, как ожидается, начнется в августе 2025 года на заводе в Сан-Луис-Потоси, Мексика. Ожидается, что модель будет выпущена ограниченным тиражом.

Стартовая цена в США составит 99 тыс. 775 долл.

Дополнение

BMW M2 CS является преемником первой версии CS, представленной в 2019 году, и продолжает традицию компактных высокопроизводительных автомобилей BMW M.

Модель дебютировала на мероприятии Concorso d’Eleganza Villa d’Este в мае 2025 года.

Только для самых богатых: BMW представила универсальный Speedtop с мощным V8 и эксклюзивным дизайном