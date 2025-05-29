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BMW представила новую M2 CS 2026: что внутри

Киев • УНН

 • 374 просмотра

BMW представила M2 CS 2026 с 523 л.с. и 8-ступенчатой АКПП. Разгон до 100 км/ч за 3.7 секунды, цена от 99 775 долларов, производство в августе 2025.

BMW представила новую M2 CS 2026: что внутри
www.press.bmwgroup.com

Автомобильный концерн BMW официально представил новую версию модели M2 CS 2026 года, которая получила более мощный двигатель и лишилась механической коробки передач. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт BMW.

Детали

Модель оснащена 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем S58 с двумя турбокомпрессорами, который выдает 523 л.с. и 479 фунт-футов крутящего момента (650 Н-м). Это на 50 л.с. больше, чем у стандартной M2.

Все версии M2 CS оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией M Steptronic с функцией Drivelogic.

Технические характеристики

Технические характеристики BMW M2 CS 2026 года:

  • двигатель: 3,0-литровый рядный шестицилиндровый S58 с двумя турбокомпрессорами;
    • мощность: 523 л.с. при 6 250 об/мин;
      • крутящий момент: 479 фунт-футов (650 Н-м);
        • трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая M Steptronic;
          • привод: задний;
            • масса: уменьшена на 97 фунтов (около 44 кг) благодаря использованию углеродного волокна;
              • разгон 0-100 км/ч: примерно 3,7 секунды;
                • максимальная скорость: ограничена электроникой до 250 км/ч.

                  BMW решила не оснащать M2 CS механической коробкой передач, поскольку это ограничивало бы мощность двигателя ниже 500 л.с.

                  По словам руководителя BMW M Франка ван Мила, использование автоматической трансмиссии позволило полностью реализовать потенциал двигателя S58.

                  Производство BMW M2 CS, как ожидается, начнется в августе 2025 года на заводе в Сан-Луис-Потоси, Мексика. Ожидается, что модель будет выпущена ограниченным тиражом.

                  Стартовая цена в США составит 99 тыс. 775 долл.

                  Дополнение

                  BMW M2 CS является преемником первой версии CS, представленной в 2019 году, и продолжает традицию компактных высокопроизводительных автомобилей BMW M.

                  Модель дебютировала на мероприятии Concorso d’Eleganza Villa d’Este в мае 2025 года.

                  Только для самых богатых: BMW представила универсальный Speedtop с мощным V8 и эксклюзивным дизайном24.05.25, 16:58 • 12096 просмотров

                  Андрей Кулик

                  Андрей Кулик

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