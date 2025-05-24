Только для самых богатых: BMW представила универсальный Speedtop с мощным V8 и эксклюзивным дизайном

Автопроизводитель BMW раскрыла первые официальные фотографии и детали нового универсального автомобиля Speedtop, который сочетает эффектный дизайн, инновационные технологии и мощный мотор V8. Новинка построена на той же платформе, что и прошлогодний концепт Skytop, и сохраняет характерные черты экстерьера, сообщает Motor1, пишет УНН.

Детали

На Villa d'Este 2025 года BMW дебютирует с Concept Speedtop. Как и прошлогодний концепт Skytop, он построен на той же базе и имеет ту же V-образную переднюю часть с нос-акулкой, соответствующими фонарями и подсвеченной решеткой радиатора. Новая разработка имеет больше багажное отделение.

Крыша Speedtop покрывает тонкий градиент цвета, а бордовая краска Sunstone Maroon переходит в металлически-серебристый оттенок Sundown Silver в задней части. Центральный элемент "сплайн" переходит через капот, крышу и спойлер, а колесные арки заполняют специальные двухцветные 14-спицевые колеса, разработанные специально для этого автомобиля.

Салон выполнен с использованием двухцветной кожи Sundown Maroon и Moonstone White. Часть элементов интерьера дополнительно отделана оттенком Sunstone Maroon, а фирменная деталь "spline" из экстерьера находит продолжение в виде светового луча, проектируемого на обивку салона.

В багажном отсеке использованы те же отделочные материалы и подсветка, а в комплект прилагаются эксклюзивные сумки Schedoni, созданные на заказ именно для этой модели.

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Хотя BMW не разглашает детали, компания утверждает, что Speedtop оснащен самым мощным двигателем V-8, который сейчас предлагает BMW. Есть предположение, что это будет повсеместно распространенный 4,4-литровый двигатель V-8 с двойным турбонаддувом и теми же 617 лошадиными силами, что и Skytop.

Лучшее то, что Speedtop - это не просто концепт. BMW выпустит 70 экземпляров этого замечательного универсала для своих самых богатых клиентов (к сожалению, он до сих пор не будет доступен в США). Неизвестно, сколько он стоит, но можно с уверенностью предположить, что он будет недоступен для рядового энтузиаста.

В прошлом году презентация концепта BMW Skytop на выставке Concorso d’Eleganza Villa d’Este на озере Комо вызвала большой энтузиазм среди знатоков и автомобильных энтузиастов. Это привело к строго ограниченному производству 50 единиц - сказал старший вице-президент BMW по управлению брендом и продуктами Бернд Кербер.

Он добавил, что в этом году автопроизводитель также решил предложить BMW Concept Speedtop ограниченной серией из 70 единиц. Этот необычайный автомобиль теперь доступен для заказа.

"Мы рады предложить коллекционерам и энтузиастам еще одну эксклюзивную модель", - отметил Кербер.

Новый BMW Concept Speedtop дебютирует в эти выходные на Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 в Италии.

Дополнение

В апреле BYD впервые обогнал Tesla по продажам электромобилей в Европе, продав 7231 авто. Продажи Tesla упали на 49%, хотя рынок электромобилей вырос на 28%.