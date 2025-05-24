Лише для найбагатших: BMW представила універсальний Speedtop із потужним V8 та ексклюзивним дизайном

Автовиробник BMW розкрила перші офіційні світлини й деталі нового універсального автомобіля Speedtop, який поєднує ефектний дизайн, інноваційні технології та потужний мотор V8. Новинка побудована на тій самій платформі, що й минулорічний концепт Skytop, і зберігає характерні риси екстер’єру, повідомляє Motor1, пише УНН.

Деталі

На Villa d'Este 2025 року BMW дебютує з Concept Speedtop. Як і минулорічний концепт Skytop, він побудований на тій самій базі та має ту саму V-подібну передню частину з ніс-акулькою, відповідними ліхтарями та підсвіченою решіткою радіатора. Нова розробка має більше багажне відділення.

Дах Speedtop покриває тонкий градієнт кольору, а бордова фарба Sunstone Maroon переходить у металево-сріблястий відтінок Sundown Silver у задній частині. Центральний елемент "сплайн" переходить через капот, дах і спойлер, а колісні арки заповнюють спеціальні двоколірні 14-спицеві колеса, розроблені спеціально для цього автомобіля.

Салон виконаний із використанням двоколірної шкіри Sundown Maroon і Moonstone White. Частина елементів інтер’єру додатково оздоблена відтінком Sunstone Maroon, а фірмова деталь "spline" з екстер’єру знаходить продовження у вигляді світлового променя, проєктованого на оббивку салону.

У багажному відсіку використані ті ж оздоблювальні матеріали та підсвічування, а до комплекту додаються ексклюзивні сумки Schedoni, створені на замовлення саме для цієї моделі.

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Хоча BMW не розголошує деталі, компанія стверджує, що Speedtop оснащений найпотужнішим двигуном V-8, який наразі пропонує BMW. Є припущення, що це буде повсюдно поширений 4,4-літровий двигун V-8 з подвійним турбонаддувом та тими ж 617 кінськими силами, що й Skytop.

Найкраще те, що Speedtop — це не просто концепт. BMW випустить 70 екземплярів цього чудового універсала для своїх найбагатших клієнтів (на жаль, він досі не буде доступний у США). Невідомо, скільки він коштує, але можна з упевненістю припустити, що він буде недоступний для пересічного ентузіаста.

Минулого року презентація концепту BMW Skytop на виставці Concorso d’Eleganza Villa d’Este на озері Комо викликала великий ентузіазм серед знавців та автомобільних ентузіастів. Це призвело до суворо обмеженого виробництва 50 одиниць - сказав старший віце-президент BMW з управління брендом та продуктами Бернд Кербер.

Він додав, що цього року автовиробник також вирішив запропонувати BMW Concept Speedtop обмеженою серією з 70 одиниць. Цей надзвичайний автомобіль тепер доступний для замовлення.

"Ми раді запропонувати колекціонерам та ентузіастам ще одну ексклюзивну модель", - зазначив Кербер.

Новий BMW Concept Speedtop дебютує цими вихідними на Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 в Італії.

Доповнення

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