Ferrari Amalfi: нове купе з V8 двигуном та покращеним керуванням

Ferrari на цьому тижны представила останнє доповнення до своєї лінійки. Amalfi - це чотиримісне купе з переднім розташуванням двигуна. Автомобіль вийде на ринок наступного року.

Про це пише УНН із посиланням на Motor1.

Деталі

Ferrari представила Amalfi, - заміну і наступника відомої моделі Roma, що тривалий час була втіленням la dolce vita ("солодкого життя"), прикладом якого була італійська столиця 1950-х і 60-х років.

Що відомо про нову модель Ferrari

Amalfi - нове купе 2+ з 3,9-літровим твін-турбо двигуном V8, встановленим посередині передньої частини кузова (прийшов на зміну моделі Roma).

V-8 з подвійним турбонаддувом тепер видає 631 к.с

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У переліку суттєвих переваг: покращене дихання, швидше обертання турбокомпресорів, нові розподільні вали, блок керування двигуном від Ferrari 296 та перероблений колінчастий вал, як кажуть, призводять до швидшого розгону двигуна.

Головне нововведення полягає в незалежному управлінні двома турбокомпресорами, які тепер здатні розвивати оберти до 171 000 об/хв. Це значно покращує реакцію дросельної заслінки та її точне керування.

Щодо розгону: як зазначено в огляді, за 3,3 секунди досягається від 0 до 100 км/год (62 милі/год). Максимальна швидкість - 320 км/год. При власній масі 1470 кг, це означає, що на кожну кінську силу припадає лише 2,29 кг.

Щодо пропорцій, Amalfi виглядає схоже на купе Roma, особливо у фокусі "перебільшених" задніх стегон та литого капота.

Amalfi успадкував дизайн "акулячого носа", як у SF90 та 12Cilindri, але з чорною планкою, що з'єднує дві тонкі фари. Також є окремі модулі задніх ліхтарів, що з'єднані чорною декоративною деталлю між двома внутрішніми фарами.

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Найбільше покращення відбулося всередині. Дизайнери Ferrari потурбувалися про фізичні кнопки на кермі.

Сенсорну кнопку запуску було видалено на користь справжньої, встановленої з лівого боку та виготовленої з титану

Всі тактильні кнопки на кермі замінені на справжні фізичні кнопки. Але тактильне управління дзеркалами залишилося.

Amalfi також використовує програмне забезпечення Ferrari Side Slip Control 6.1, яке діє як центральна система керування всіма вхідними даними автомобіля, від кута повороту керма та руху підвіски до рисання.

Також на борту є безліч систем ADAS для забезпечення безпеки пасажирів, включаючи такі функції, як адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху, допомога утримання смуги руху тощо.

Дата початку поставок поки що не оголошена. Наразі відомо, що перші поставки нового Ferrari Amalfi відбудуться у першому кварталі 2026 року, а ціни починатимуться від 240 000 євро.

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