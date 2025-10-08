Vertu Motors прогнозує падіння прибутку на 5,5 млн фунтів стерлінгів через кібератаку на Jaguar Land Rover

Один із найбільших британських автодилерів Vertu Motors попередив про можливе скорочення річного прибутку до 5,5 мільйона фунтів стерлінгів після масштабних перебоїв у роботі Jaguar Land Rover (JLR). Причиною став кібернапад на виробника автомобілів преміум-класу, що паралізував виробничі потужності компанії у Великій Британії. Про це повідомляє Іndependent, пише УНН.

Деталі

Компанія Vertu Motors заявила, що кібератака на Jaguar Land Rover призвела до значних перебоїв у роботі її автосалонів, через що очікується одноразове зниження прибутку до оподаткування на суму до 5,5 мільйонів фунтів. Найбільших збитків зазнано у вересні, який є ключовим для британського авторинку через зміну реєстраційних номерів.

Ford створив електричний Bronco: що всередині

Для галузі це стало серйозним розчаруванням, адже вересень – місяць, коли ми зазвичай фіксуємо найвищі продажі – зазначив головний виконавчий директор Vertu Роберт Форрестер.

Після кібератаки, яка вплинула на ланцюги постачання JLR, виробництво на британських заводах компанії було тимчасово зупинено. Частину операцій планують відновити найближчими днями, однак Vertu попереджає, що повне відновлення систем може затягнутися.

За оцінками компанії, лише у вересні збитки від збоїв склали близько 2 млн фунтів. При цьому скоригований прибуток Vertu до оподаткування за шість місяців до кінця серпня становив 20 млн фунтів, що на 10% менше, ніж торік.

Tesla представила доступніші версії Model 3 та Model Y Standard: але чи достатньо низькі ціни

Попри труднощі, Vertu зафіксувала рекордні піврічні продажі – 2,51 млрд фунтів проти 2,47 млрд у 2024 році. Найбільше зростання відзначено в сегменті електромобілів, де продажі піднялися на 82,4%.

Згідно з державними вимогами, вже у 2025 році 28% нових авто мають бути електромобілями, а до 2030 року – 80%. Цей перехід, за словами Форрестера, створює додатковий тиск на виробників і дилерів, що призводить до "загального зниження обсягів продажів нових авто у країні".

Найдешевший електрокар у Європі отримує збільшення потужності та акумулятор LFP