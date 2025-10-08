$41.320.03
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 11948 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 13111 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 14128 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 53783 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54050 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39389 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 40814 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 36896 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 70082 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Vertu Motors прогнозує падіння прибутку на 5,5 млн фунтів стерлінгів через кібератаку на Jaguar Land Rover

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Британський автодилер Vertu Motors очікує скорочення річного прибутку до 5,5 мільйонів фунтів стерлінгів через перебої в роботі Jaguar Land Rover, спричинені кібератакою. Найбільших збитків зазнано у вересні, який є ключовим для британського авторинку.

Vertu Motors прогнозує падіння прибутку на 5,5 млн фунтів стерлінгів через кібератаку на Jaguar Land Rover

Один із найбільших британських автодилерів Vertu Motors попередив про можливе скорочення річного прибутку до 5,5 мільйона фунтів стерлінгів після масштабних перебоїв у роботі Jaguar Land Rover (JLR). Причиною став кібернапад на виробника автомобілів преміум-класу, що паралізував виробничі потужності компанії у Великій Британії. Про це повідомляє Іndependent, пише УНН.

Деталі

Компанія Vertu Motors заявила, що кібератака на Jaguar Land Rover призвела до значних перебоїв у роботі її автосалонів, через що очікується одноразове зниження прибутку до оподаткування на суму до 5,5 мільйонів фунтів. Найбільших збитків зазнано у вересні, який є ключовим для британського авторинку через зміну реєстраційних номерів.

Ford створив електричний Bronco: що всередині07.10.25, 12:17 • 2738 переглядiв

Для галузі це стало серйозним розчаруванням, адже вересень – місяць, коли ми зазвичай фіксуємо найвищі продажі 

– зазначив головний виконавчий директор Vertu Роберт Форрестер.

Після кібератаки, яка вплинула на ланцюги постачання JLR, виробництво на британських заводах компанії було тимчасово зупинено. Частину операцій планують відновити найближчими днями, однак Vertu попереджає, що повне відновлення систем може затягнутися.

За оцінками компанії, лише у вересні збитки від збоїв склали близько 2 млн фунтів. При цьому скоригований прибуток Vertu до оподаткування за шість місяців до кінця серпня становив 20 млн фунтів, що на 10% менше, ніж торік.

Tesla представила доступніші версії Model 3 та Model Y Standard: але чи достатньо низькі ціни08.10.25, 10:29 • 1216 переглядiв

Попри труднощі, Vertu зафіксувала рекордні піврічні продажі – 2,51 млрд фунтів проти 2,47 млрд у 2024 році. Найбільше зростання відзначено в сегменті електромобілів, де продажі піднялися на 82,4%.

Згідно з державними вимогами, вже у 2025 році 28% нових авто мають бути електромобілями, а до 2030 року – 80%. Цей перехід, за словами Форрестера, створює додатковий тиск на виробників і дилерів, що призводить до "загального зниження обсягів продажів нових авто у країні".

Найдешевший електрокар у Європі отримує збільшення потужності та акумулятор LFP06.10.25, 17:03 • 20950 переглядiв

Степан Гафтко

Авто
Tesla Model Y
Tesla Inc
Велика Британія