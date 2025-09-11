Jaguar Land Rover подтвердил кражу данных клиентов после кибератаки

Jaguar Land Rover объявила, что кибератака серьезно нарушила их деятельность. Недавно было подтверждено, что некоторые данные клиентов могли быть затронуты атакой. Передает УНН со ссылкой на Autoblog.

Jaguar Land Rover, которая сейчас является дочерней компанией Tata Motors India, подтвердила нарушение безопасности данных компании и вероятную компрометацию личной информации владельцев автомобилей Jaguar и Land Rover.

В результате нашего продолжающегося расследования мы сейчас считаем, что некоторые данные были нарушены, и мы информируем об этом соответствующие регулирующие органы. Наше криминалистическое расследование продолжается, и мы свяжемся со всеми, кого это касается, если обнаружим, что их данные были нарушены