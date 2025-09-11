Jaguar Land Rover подтвердил кражу данных клиентов после кибератаки
Jaguar Land Rover подтвердил кражу данных клиентов после недавней кибератаки, которая нарушила деятельность компании. Компания проводит расследование и уведомит пострадавших.
Jaguar Land Rover объявила, что кибератака серьезно нарушила их деятельность. Недавно было подтверждено, что некоторые данные клиентов могли быть затронуты атакой. Передает УНН со ссылкой на Autoblog.
Jaguar Land Rover, которая сейчас является дочерней компанией Tata Motors India, подтвердила нарушение безопасности данных компании и вероятную компрометацию личной информации владельцев автомобилей Jaguar и Land Rover.
В результате нашего продолжающегося расследования мы сейчас считаем, что некоторые данные были нарушены, и мы информируем об этом соответствующие регулирующие органы. Наше криминалистическое расследование продолжается, и мы свяжемся со всеми, кого это касается, если обнаружим, что их данные были нарушены
Недавняя кибератака повлияла на работу заводов и магазинов. Также инцидент привел к утечке внутренних данных.
Но в компании заявляют, что партнерские розничные операции, такие как сервисное обслуживание и продажи, не пострадали от атаки.
С момента, как нам стало известно о киберинциденте, мы круглосуточно работаем вместе со сторонними специалистами по кибербезопасности, чтобы перезапустить наши глобальные программы контролируемым и безопасным способом
Справка: первая информация об инциденте появилась 2 сентября.
В июле 2025 года Jaguar Land Rover перенес выпуск новых электромобилей Range Rover и Jaguar. В компании предупредили о дополнительных испытаниях.
