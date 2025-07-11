Украинский автопарк пополнился 31,8 тыс. электромобилей за полгода: исследование

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
07:47 • 7344 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
06:48 • 10303 просмотра
Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко
Эксклюзив
06:21 • 12771 просмотра
В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину
Эксклюзив
05:21 • 14108 просмотра
Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога
11 июля, 02:07 • 16515 просмотра
Трамп готовит "важное заявление" по России на фоне отсутствия прогресса в переговорах
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 121327 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 128785 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
10 июля, 13:33 • 66077 просмотра
Украина привлекла 10 млрд евро: Зеленский заявил, что на Конференции по восстановлению подписано 200 соглашений
Эксклюзив
10 июля, 13:06 • 61249 просмотра
Отмена маркетинга уничтожает аптеки – экономист Кушнирук
10 июля, 11:35 • 44014 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: миссия ООН по правам человека
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.4м/с
51%
746мм
Популярные новости
Непогода парализовала Черкасскую область: поваленные деревья и обесточенные села11 июля, 00:48 • 19503 просмотра
Ночной удар по Чугуеву: разрушены дома и больница, есть раненые11 июля, 01:03 • 14029 просмотра
Утренний взрыв в Харькове: враг атакует город ударными дронами02:42 • 16306 просмотра
Атака на Харьков «шахедами»: есть попадания в жилую застройку и медучреждение03:12 • 20846 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"05:00 • 20920 просмотра
публикации
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"05:00 • 21337 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 83569 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 121305 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 128769 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы10 июля, 12:07 • 111698 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 28729 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 171076 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 298457 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 475506 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 302559 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Украинский автопарк пополнился 31,8 тыс. электромобилей за полгода: исследование

Киев • УНН

 • 370 просмотра

За первое полугодие 2025 года в Украине зарегистрировано почти 31,8 тыс. электромобилей. Лидерами по количеству регистраций стали Львовская область, Киев и Киевская область.

Украинский автопарк пополнился 31,8 тыс. электромобилей за полгода: исследование

В первом полугодии 2025 года украинский автопарк пополнили почти 31,8 тыс. авто на электротяге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • Львовская область – 4451 единица (93% подержанные);
    • город Киев – 3914 единиц (64% подержанные);
      • Киевская область – 2719 единиц (73% подержанные);
        • Днепропетровская область – 2488 единиц (76% подержанные);
          • Одесская область – 1817 единиц (76% подержанные).

            Самым популярным электромобилем среди новых авто на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины стал VOLKSWAGEN ID.UNYX. Во Львовской и Одесской областях популярностью пользуется BYD Song Plus.

            Самым популярным электромобилем в сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины является TESLA Model Y.

            Во Львовской области популярна TESLA Model 3, в Одесской области - NISSAN Leaf.

            Напомним

            В июне 2025 года автомобильный парк Украины пополнился более чем 2,4 тысячами гибридных легковых автомобилей. Наиболее популярными являются Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Toyota Yaris Cross.

            Евгений Устименко

            Евгений Устименко

            Авто
            Львовская область
            Киевская область
            Тесла Модель Y
            Одесская область
            Днепропетровская область
            Украина
            Киев
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9