Украинский автопарк пополнился 31,8 тыс. электромобилей за полгода: исследование
Киев • УНН
За первое полугодие 2025 года в Украине зарегистрировано почти 31,8 тыс. электромобилей. Лидерами по количеству регистраций стали Львовская область, Киев и Киевская область.
В первом полугодии 2025 года украинский автопарк пополнили почти 31,8 тыс. авто на электротяге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 4451 единица (93% подержанные);
- город Киев – 3914 единиц (64% подержанные);
- Киевская область – 2719 единиц (73% подержанные);
- Днепропетровская область – 2488 единиц (76% подержанные);
- Одесская область – 1817 единиц (76% подержанные).
Самым популярным электромобилем среди новых авто на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины стал VOLKSWAGEN ID.UNYX. Во Львовской и Одесской областях популярностью пользуется BYD Song Plus.
Самым популярным электромобилем в сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины является TESLA Model Y.
Во Львовской области популярна TESLA Model 3, в Одесской области - NISSAN Leaf.
Напомним
В июне 2025 года автомобильный парк Украины пополнился более чем 2,4 тысячами гибридных легковых автомобилей. Наиболее популярными являются Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Toyota Yaris Cross.