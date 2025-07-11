Український автопарк поповнили 31,8 тис. електромобілів за півроку: дослідження

У першому півріччі 2025 року український автопарк поповнили майже 31,8 тис. авто на електротязі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 4451 одиниць (93% вживані);

місто Київ – 3914 одиниць (64% вживані);

Київська область – 2719 одиниць (73% вживані);

Дніпропетровська область – 2488 одиниць (76% вживані);

Одеська область – 1817 одиниць (76% вживані).

Найбільш популярним електромобілем в частині нових авто на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став VOLKSWAGEN ID.UNYX. У Львівській та Одеській областях популярністю користується BYD Song Plus.

Найбільш популярним електромобілем сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини є TESLA Model Y.

У Львівській області популярним є TESLA Model 3, у Одеській області - NISSAN Leaf.

Нагадаємо

У червні 2025 року автомобільний парк України поповнився на понад 2,4 тисячі гібридних легкових автомобілів. Найбільш популярними є Toyota RAV4, Nissan Qashqai та Toyota Yaris Cross.