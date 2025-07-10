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Автопарк України поповнився на понад 2,4 тисячі легкових гібридів: Toyota зберігає лідерство

Київ • УНН

 • 45 перегляди

У червні автопарк України поповнився на понад 2,4 тисячі гібридних легкових автомобілів, що на 14% більше, ніж торік. Серед нових авто лідирує Toyota RAV4, а серед імпортованих вживаних – Toyota Prius.

Автопарк України поповнився на понад 2,4 тисячі легкових гібридів: Toyota зберігає лідерство

Автомобільний парк України у червні поповнився на понад 2,4 тисячі гібридних легкових автомобілів. Найпопулярніші серед них Toyota RAV4, Nissan Qashqai та Toyota Yaris Cross, пише УНН з посиланням на Укравтопром.

червні автопарк України поповнили понад 2,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV)"

- повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що це на 14% більше, ніж минулого року. Частка нових автомобілів в цій кількості становила 57%, проти 55% минулоріч.

В сегменті нових легкових автомобілів лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (261 од.). Друге місце посів NISSAN Qashqai (84 од.). Третій за популярністю - TOYOTA Yaris Cross (70 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (75 од.). Також у лідерській трійці: FORD Escape (58 од.) та KIA Niro (49 од.)

- повідомили в Укравтопромі.

Доповнення

У червні попит на вживані легковики з-за кордону зріс на 7%, досягнувши майже 20 тис. авто. Volkswagen Golf залишається найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних автомобілів.

У травні 2025 року українці придбали 6,2 тисячі імпортованих легковиків віком до п’яти років. Найбільшу частку серед них склали електромобілі (46%), з-поміж яких найпопулярнішою стала Tesla Model Y - 544 авто. Також у топі - Tesla Model 3, Nissan Rogue, Kia Niro та Mazda CX-5.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаАвто
Tesla Model Y
Toyota
Nissan
Україна
Tesla
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