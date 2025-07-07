Українці активно купують авто з пробігом з-за кордону: назвали лідерів продажів
Київ • УНН
У червні попит на вживані легковики з-за кордону зріс на 7%, досягнувши майже 20 тис. авто. Volkswagen Golf залишається найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних автомобілів.
Інтерес українців до автомобілів з пробігом з-за кордону не змінився у порівнянні з минулим роком, а в червні навіть зріс на 7%, повідомили в асоціації "Укравтопром" і назвали найпопулярніші моделі, пише УНН.
Деталі
"Впродовж червня український автопарк поповнили майже 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з червнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 7%", - повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як вказано, належала бензиновим авто - 48%. Далі йдуть: електромобілі – 23%; дизельні – 21%; гібриди – 5%; авто з ГБО – 3%.
"Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf", - ідеться у повідомленні.
Топ-10
До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 985 од.
- RENAULT Megane - 698 од.
- SKODA Octavia - 652 од.
- VOLKSWAGEN Tiguan - 634 од.
- TESLA Model Y - 567 од.
- AUDI Q5 - 560 од.
- NISSAN Rogue - 520 од.
- TESLA Model 3 - 513 од.
- NISSAN Leaf - 468 од.
- VOLKSWAGEN Passat - 451 од.
"Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року", - повідомили в асоціації.
Статистика за рік
"Усього з початку року українці придбали 113,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року", - вказали в Укравтопромі.