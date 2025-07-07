Українці активно купують авто з пробігом з-за кордону: назвали лідерів продажів

Інтерес українців до автомобілів з пробігом з-за кордону не змінився у порівнянні з минулим роком, а в червні навіть зріс на 7%, повідомили в асоціації "Укравтопром" і назвали найпопулярніші моделі, пише УНН.

Деталі

"Впродовж червня український автопарк поповнили майже 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з червнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 7%", - повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як вказано, належала бензиновим авто - 48%. Далі йдуть: електромобілі – 23%; дизельні – 21%; гібриди – 5%; авто з ГБО – 3%.

"Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf", - ідеться у повідомленні.

Топ-10

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 985 од. RENAULT Megane - 698 од. SKODA Octavia - 652 од. VOLKSWAGEN Tiguan - 634 од. TESLA Model Y - 567 од. AUDI Q5 - 560 од. NISSAN Rogue - 520 од. TESLA Model 3 - 513 од. NISSAN Leaf - 468 од. VOLKSWAGEN Passat - 451 од.

"Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року", - повідомили в асоціації.

Статистика за рік

"Усього з початку року українці придбали 113,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року", - вказали в Укравтопромі.