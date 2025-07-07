Украинцы активно покупают подержанные авто из-за границы: назван лидер продаж

Интерес украинцев к подержанным автомобилям из-за границы не изменился по сравнению с прошлым годом, а в июне даже вырос на 7%, сообщили в ассоциации "Укравтопром" и назвали самые популярные модели, пишет УНН.

Детали

"В течение июня украинский автопарк пополнили почти 20 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с июнем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 7%", - сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка, как указано, принадлежала бензиновым авто - 48%. Далее идут: электромобили – 23%; дизельные – 21%; гибриды – 5%; авто с ГБО – 3%.

"Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf", - говорится в сообщении.

Топ-10

В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf - 985 ед. RENAULT Megane - 698 ед. SKODA Octavia - 652 ед. VOLKSWAGEN Tiguan - 634 ед. TESLA Model Y - 567 ед. AUDI Q5 - 560 ед. NISSAN Rogue - 520 ед. TESLA Model 3 - 513 ед. NISSAN Leaf - 468 ед. VOLKSWAGEN Passat - 451 ед.

"Средний возраст подержанных машин, которые в июне перешли на украинские номера, составляет 8,8 года", - сообщили в ассоциации.

Статистика за год

"Всего с начала года украинцы приобрели 113,4 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - указали в Укравтопроме.