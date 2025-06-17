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Tesla лідирує: які вживані авто до 5 років найчастіше ввозили до України у травні

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Найбільшим попитом користувалася Tesla Model Y (544 авто). Вживані авто віком до 5 років склали 28% від загального імпорту.

Tesla лідирує: які вживані авто до 5 років найчастіше ввозили до України у травні

У травні 2025 року українці придбали 6,2 тисячі імпортованих легковиків віком до п’яти років. Найбільшу частку серед них склали електромобілі (46%), з-поміж яких найпопулярнішою стала Tesla Model Y - 544 авто. Також у топі - Tesla Model 3, Nissan Rogue, Kia Niro та Mazda CX-5. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі

У минулому місяці українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що склало 28% від загальної кількості ввезених авто (22 тисячі)

- повідомили в Укравтопром.

Найбільшу частку у цьому сегменті імпортованих легковиків склали електромобілі – 46%. Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 36%;
    • Гібридні – 10%;
      • Дизельні – 6%;
        • Авто з ГБО – 2%.

          Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, за даними Укравтопром, користувалися:

          • TESLA Модель Y - 544 од.;
            • TESLA Модель 3 - 318 од.;
              • NISSAN Rogue - 230 од.;
                • KIA Niro - 215 од.;
                  • MAZDA CX5 - 207 випуску;
                    • HYUNDAI Kona - 172 од.;
                      • CHEVROLET Bolt - 147 од.;
                        • VOLKSWAGEN Tiguan - 147 од.;
                          • FORD Escape - 110 од.;
                            • AUDI E-Tron Sportback - 108 од.

                              Акумулятор для електромобілів VarEVolt, що заряджається за 18 секунд, запустять у серійне виробництво16.06.25, 17:13 • 2576 переглядiв

                              Альона Уткіна

                              Альона Уткіна

                              СуспільствоЕкономікаАвто
                              Tesla Model Y
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                              Gas TTF
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