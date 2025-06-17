Tesla лідирує: які вживані авто до 5 років найчастіше ввозили до України у травні

У травні 2025 року українці придбали 6,2 тисячі імпортованих легковиків віком до п’яти років. Найбільшу частку серед них склали електромобілі (46%), з-поміж яких найпопулярнішою стала Tesla Model Y - 544 авто. Також у топі - Tesla Model 3, Nissan Rogue, Kia Niro та Mazda CX-5. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі

У минулому місяці українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що склало 28% від загальної кількості ввезених авто (22 тисячі) - повідомили в Укравтопром.

Найбільшу частку у цьому сегменті імпортованих легковиків склали електромобілі – 46%. Далі йдуть:

Бензинові авто – 36%;

Гібридні – 10%;

Дизельні – 6%;

Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, за даними Укравтопром, користувалися:

TESLA Модель Y - 544 од.;

TESLA Модель 3 - 318 од.;

NISSAN Rogue - 230 од.;

KIA Niro - 215 од.;

MAZDA CX5 - 207 випуску;

HYUNDAI Kona - 172 од.;

CHEVROLET Bolt - 147 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 147 од.;

FORD Escape - 110 од.;

AUDI E-Tron Sportback - 108 од.

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