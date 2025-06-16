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Акумулятор для електромобілів VarEVolt, що заряджається за 18 секунд, запустять у серійне виробництво

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Британський акумулятор VarEVolt отримав сертифікацію для серійного виробництва. Акумулятор надвисокої щільності можна зарядити за 18 секунд, що робить його привабливим для виробників електромобілів.

Акумулятор для електромобілів VarEVolt, що заряджається за 18 секунд, запустять у серійне виробництво

Британський акумулятор VarEVolt отримав необхідну сертифікацію, що дозволяє запуск його виробництва у великих масштабах. А це означає, що більше виробників електромобілів зможуть використовувати його у своїх електричних автомобілях. Про це УНН повідомляє з посиланням на Livescience.

Деталі

Британська фірма-виробник отримала дозвіл на масове виробництво акумулятора надвисокої щільності та потужності для електромобілів (EV), який можна повністю зарядити всього за 18 секунд.

2 червня група RML отримала сертифікат відповідності виробництва для своїх акумуляторів VarEVolt. Це урядове схвалення означає, що компанія може масово виробляти потужні акумулятори для виробників електромобілів.

Ця сертифікація підкреслює нашу готовність перейти від створення прототипів та нішевих обсягів до підтримки більших виробничих контрактів

– заявив керівник відділу силових агрегатів RML Group Джеймс Аркелл.

Акумулятор RML може видавати багато енергії за короткий проміжок часу - 6 кіловат на кілограм. І здатний "дуже швидко розрядити всю свою енергію" – розповіли в компанії. Він отримав рейтинг C 200, що означає, що він здатний повністю зарядитися або розрядитися приблизно за 18 секунд.

Для порівняння, акумулятор повністю електричного Porsche Taycan має рейтинг C від 4 до 5, тому для заряджання або розряджання потрібно від 12 до 15 хвилин.

Модульна конструкція VarEVolt дозволяє виробникам налаштовувати його для різних застосувань.

Ми можемо зосередитися на запасі ходу, ми можемо зосередитися на потужності або ж ми можемо збалансувати ці два аспекти, залежно від типу транспортного засобу, в якому він буде використовуватися

- розповів генеральний директор RML Group Пол Дікінсон.

Доповнення

Деякі дрібносерійні виробники вже використовують акумулятор VarEVolt. Він допомагає живити футуристичний гібридний гіперкар Czinger 21C, який спирається на комбінацію електродвигуна, що використовує енергію, що зберігається в акумуляторі, та двигуна внутрішнього згоряння, що працює на бензині.

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Зараз група RML виробляє лише кілька акумуляторів VarEVolt одночасно, але майбутнє великомасштабне виробництво не обов'язково обмежуватиметься ексклюзивними продуктами, такими як 21C. Тобто, вробник розраховує найближчим часом поставити свій акумулятор нового покоління на потокове виробництво.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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