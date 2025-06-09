Kia PV5: "перший в історії" спеціалізований електромобіль для роботи та відпочинку майже у доступі

Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру 9 червня, 00:05 • 28095 перегляди

У Польщі можуть переглянути результати президентських виборів через підозри у фальсифікаціях 9 червня, 01:18 • 41134 перегляди

У Чебоксарах вибухи, в аеропортах рф обмеження: в росії заявили про атаку українських БпЛА 9 червня, 01:50 • 20601 перегляди

У Рівному повідомили про вибухи на тлі ракетної небезпеки 06:13 • 29782 перегляди