Tesla лидирует: какие подержанные авто до 5 лет чаще всего ввозили в Украину в мае

В мае 2025 года украинцы приобрели 6,2 тысячи импортированных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Наибольшую долю среди них составили электромобили (46%), среди которых самой популярной стала Tesla Model Y - 544 авто. Также в топе - Tesla Model 3, Nissan Rogue, Kia Niro и Mazda CX-5. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Детали

В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, что составило 28% от общего количества ввезенных авто (22 тысячи) - сообщили в Укравтопром.

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей составили электромобили – 46%. Далее идут:

Бензиновые авто – 36%;

Гибридные – 10%;

Дизельные – 6%;

Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, по данным Укравтопром, пользовались:

TESLA Модель Y - 544 ед.;

TESLA Модель 3 - 318 ед.;

NISSAN Rogue - 230 ед.;

KIA Niro - 215 ед.;

MAZDA CX5 - 207 выпуска;

HYUNDAI Kona - 172 ед.;

CHEVROLET Bolt - 147 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 147 ед.;

FORD Escape - 110 ед.;

AUDI E-Tron Sportback - 108 ед.

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