Tesla лидирует: какие подержанные авто до 5 лет чаще всего ввозили в Украину в мае
Киев • УНН
Наибольшим спросом пользовалась Tesla Model Y (544 авто). Подержанные авто возрастом до 5 лет составили 28% от общего импорта.
В мае 2025 года украинцы приобрели 6,2 тысячи импортированных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Наибольшую долю среди них составили электромобили (46%), среди которых самой популярной стала Tesla Model Y - 544 авто. Также в топе - Tesla Model 3, Nissan Rogue, Kia Niro и Mazda CX-5. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Детали
В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, что составило 28% от общего количества ввезенных авто (22 тысячи)
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей составили электромобили – 46%. Далее идут:
- Бензиновые авто – 36%;
- Гибридные – 10%;
- Дизельные – 6%;
- Авто с ГБО – 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, по данным Укравтопром, пользовались:
- TESLA Модель Y - 544 ед.;
- TESLA Модель 3 - 318 ед.;
- NISSAN Rogue - 230 ед.;
- KIA Niro - 215 ед.;
- MAZDA CX5 - 207 выпуска;
- HYUNDAI Kona - 172 ед.;
- CHEVROLET Bolt - 147 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 147 ед.;
- FORD Escape - 110 ед.;
- AUDI E-Tron Sportback - 108 ед.
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