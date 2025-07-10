Автопарк Украины пополнился более чем 2,4 тысячами легковых гибридов: Toyota сохраняет лидерство

Автомобильный парк Украины в июне пополнился более чем 2,4 тысячами гибридных легковых автомобилей. Самые популярные среди них Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Toyota Yaris Cross, пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.

в июне автопарк Украины пополнили более 2,4 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV)" - сообщает Укравтопром.

Отмечается, что это на 14% больше, чем в прошлом году. Доля новых автомобилей в этом количестве составила 57%, против 55% в прошлом году.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (261 ед.). Второе место занял NISSAN Qashqai (84 ед.). Третий по популярности - TOYOTA Yaris Cross (70 ед.)

Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (75 ед.). Также в лидерской тройке: FORD Escape (58 ед.) и KIA Niro (49 ед.) - сообщили в Укравтопроме.

Дополнение

В июне спрос на подержанные легковые автомобили из-за границы вырос на 7%, достигнув почти 20 тыс. авто. Volkswagen Golf остается самой популярной моделью среди импортированных подержанных автомобилей.

В мае 2025 года украинцы приобрели 6,2 тысячи импортированных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Наибольшую долю среди них составили электромобили (46%), среди которых самой популярной стала Tesla Model Y - 544 авто. Также в топе - Tesla Model 3, Nissan Rogue, Kia Niro и Mazda CX-5.