Jaguar Land Rover підтвердив викрадення даних клієнтів після кібератаки
Київ • УНН
Jaguar Land Rover підтвердив викрадення даних клієнтів після нещодавньої кібератаки, яка порушила діяльність компанії. Компанія проводить розслідування та повідомить постраждалих.
Jaguar Land Rover оголосила, що кібератака серйозно порушила їхню діяльність. Нещодавно було підтверджено, що деякі дані клієнтів могли бути вражені атакою. Передає УНН із посиланням на Autoblog.
Деталі
Jaguar Land Rover, що наразі є дочірньою компанією Tata Motors India, підтвердила порушення безпеки даних компанії та імовірну компрометацію особистої інформації власників автомобілів Jaguar і Land Rover.
В результаті нашого триваючого розслідування ми зараз вважаємо, що деякі дані були порушені, і ми інформуємо про це відповідні регуляторні органи. Наше криміналістичне розслідування триває, і ми зв'яжемося з усіма, кого це стосується, якщо виявимо, що їхні дані були порушені
Нещодавня кібератака вплтнула на роботу заводів та магазинів. Також інцидент призвів до витоку внутрішніх даних.
"Дочка" VW Scout розкрила своє бачення електрокарів, що включає модель із газовим генератором25.10.24, 17:42 • 20591 перегляд
Але у компанії заявляють, що партнерські роздрібні операції, такі як сервісне обслуговування та продажі, не постраждали від атаки.
З моменту, як нам стало відомо про кіберінцидент, ми цілодобово працюємо разом із сторонніми спеціалістами з кібербезпеки, щоб перезапустити наші глобальні програми контрольованим та безпечним способом
Довідково: перша інформація про інцидент з'явилася 2 вересня.
Lamborghini передає у дар перший Aventador у США: легенда суперкарів знайшла новий дім у музеї22.08.25, 12:35 • 5806 переглядiв
Нагадаємо
У липні 2025 року Jaguar Land Rover переніс випуск нових електромобілів Range Rover та Jaguar. В компанії попередили про додаткові випробування.
Український автопарк поповнили 31,8 тис. електромобілів за півроку: дослідження11.07.25, 10:48 • 3259 переглядiв