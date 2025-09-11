Jaguar Land Rover підтвердив викрадення даних клієнтів після кібератаки

$41.210.09
15:15 • 1200 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 4772 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 4016 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 3360 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 10071 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 11325 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 13647 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 12844 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 13024 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 14050 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Популярнi новини
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42 • 21350 перегляди
Найбільший круїзний лайнер Disney "зіштовхнувся" з проблемами: перший рейс з Сінгапуру відкладено 11 вересня, 06:49 • 4362 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН11 вересня, 07:22 • 21507 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 19020 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 21222 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55 • 4814 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08 • 10086 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 21471 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 44173 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 104056 перегляди
УНН Lite
Актуальне
Jaguar Land Rover підтвердив викрадення даних клієнтів після кібератаки

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Jaguar Land Rover підтвердив викрадення даних клієнтів після нещодавньої кібератаки, яка порушила діяльність компанії. Компанія проводить розслідування та повідомить постраждалих.

Jaguar Land Rover підтвердив викрадення даних клієнтів після кібератаки

Jaguar Land Rover оголосила, що кібератака серйозно порушила їхню діяльність. Нещодавно було підтверджено, що деякі дані клієнтів могли бути вражені атакою. Передає УНН із посиланням на Autoblog.

Деталі

Jaguar Land Rover, що наразі є дочірньою компанією Tata Motors India, підтвердила порушення безпеки даних компанії та імовірну компрометацію особистої інформації власників автомобілів Jaguar і Land Rover.

В результаті нашого триваючого розслідування ми зараз вважаємо, що деякі дані були порушені, і ми інформуємо про це відповідні регуляторні органи. Наше криміналістичне розслідування триває, і ми зв'яжемося з усіма, кого це стосується, якщо виявимо, що їхні дані були порушені

- ідеться у заяві компанії Jaguar Land Rover (JLR).

Нещодавня кібератака вплтнула на роботу заводів та магазинів. Також інцидент призвів до витоку внутрішніх даних.

"Дочка" VW Scout розкрила своє бачення електрокарів, що включає модель із газовим генератором25.10.24, 17:42 • 20591 перегляд

Але у компанії заявляють, що партнерські роздрібні операції, такі як сервісне обслуговування та продажі, не постраждали від атаки. 

З моменту, як нам стало відомо про кіберінцидент, ми цілодобово працюємо разом із сторонніми спеціалістами з кібербезпеки, щоб перезапустити наші глобальні програми контрольованим та безпечним способом

- запевнили у компанії. 

Довідково: перша інформація про інцидент з'явилася 2 вересня.

Lamborghini передає у дар перший Aventador у США: легенда суперкарів знайшла новий дім у музеї22.08.25, 12:35 • 5806 переглядiв

Нагадаємо

У липні 2025 року Jaguar Land Rover переніс випуск нових електромобілів Range Rover та Jaguar. В компанії попередили про додаткові випробування.

Український автопарк поповнили 31,8 тис. електромобілів за півроку: дослідження11.07.25, 10:48 • 3259 переглядiв

Ігор Тележніков

Авто
Індія