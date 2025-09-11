Jaguar Land Rover підтвердив викрадення даних клієнтів після кібератаки

Jaguar Land Rover оголосила, що кібератака серйозно порушила їхню діяльність. Нещодавно було підтверджено, що деякі дані клієнтів могли бути вражені атакою. Передає УНН із посиланням на Autoblog.

Jaguar Land Rover, що наразі є дочірньою компанією Tata Motors India, підтвердила порушення безпеки даних компанії та імовірну компрометацію особистої інформації власників автомобілів Jaguar і Land Rover.

В результаті нашого триваючого розслідування ми зараз вважаємо, що деякі дані були порушені, і ми інформуємо про це відповідні регуляторні органи. Наше криміналістичне розслідування триває, і ми зв'яжемося з усіма, кого це стосується, якщо виявимо, що їхні дані були порушені

Нещодавня кібератака вплтнула на роботу заводів та магазинів. Також інцидент призвів до витоку внутрішніх даних.

"Дочка" VW Scout розкрила своє бачення електрокарів, що включає модель із газовим генератором

Але у компанії заявляють, що партнерські роздрібні операції, такі як сервісне обслуговування та продажі, не постраждали від атаки.

З моменту, як нам стало відомо про кіберінцидент, ми цілодобово працюємо разом із сторонніми спеціалістами з кібербезпеки, щоб перезапустити наші глобальні програми контрольованим та безпечним способом