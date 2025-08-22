Lamborghini передає у дар перший Aventador у США: легенда суперкарів знайшла новий дім у музеї
Київ • УНН
Автомобільний музей Петерсена у Лос-Анджелесі отримав перший Lamborghini Aventador, доставлений до Північної Америки. Цей суперкар 2012 року використовувався для прем'єр та тестів, символізуючи нову еру бренду.
У Лос-Анджелесі в США Автомобільний музей Петерсена отримав унікальний експонат - перший Lamborghini Aventador, доставлений до Північної Америки. Про це повідомляє Аutoblog, пише УНН.
Деталі
Автомобільний музей Петерсена в Лос-Анджелесі поповнив свою колекцію знаковим суперкаром – першим Lamborghini Aventador, який прибув до США ще у 2012 році. Цей автомобіль став не просто етапом у розвитку бренду, а справжньою віхою в історії сучасного автопрому. Тепер він займе почесне місце серед понад 300 рідкісних машин, що зберігаються у фондах музею.
Чому цей Aventador особливий
Це перший Aventador у Північній Америці, який брав участь у приватних прем’єрах у Нью-Йорку, Маямі та Лос-Анджелесі.
Використовувався не лише як виставковий експонат, але й для тестів на треку та навчання техніків Lamborghini.
Символізує нову сторінку бренду: Aventador став флагманом після Murciélago, представивши революційний карбоновий монокок, полегшений до 147 кг.
За словами виконавчого директора музею Террі Л. Каргеса, отримати такий автомобіль у дар – велика подія, адже Aventador вважається одним із найбільш впливових суперкарів останніх десятиліть. У колекції музею Петерсена вже є легенди бренду – Countach 5000 S, LM002 та Miura.
Андреа Бальді, генеральний директор Automobili Lamborghini Americas, підкреслив: "Двигун V12 – це серце ДНК Lamborghini. Завдяки цій передачі Aventador залишатиметься натхненням для автолюбителів і символом інновацій на довгі роки".
Довідково
Під капотом Aventador – 6,5-літровий V12 на 700 к.с., з опціональним прозорим капотом та унікальною 7-ступеневою трансмісією, яка перемикає передачі всього за 50 мс. Саме завдяки цим технологіям Aventador став рекордсменом з продажів серед усіх V12-моделей марки.
