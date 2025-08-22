Lamborghini передає у дар перший Aventador у США: легенда суперкарів знайшла новий дім у музеї

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
09:34 • 580 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 2906 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 2766 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 9594 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 19471 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 38603 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 36506 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 45751 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24391 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 35288 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
90%
742мм
Популярнi новини
Заява лаврова зірвала переговори москви з Вашингтоном щодо гарантій безпеки України - Bloomberg22 серпня, 00:11 • 11159 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 15233 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні22 серпня, 02:43 • 15979 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto22 серпня, 03:12 • 13230 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 4498 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 38600 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 11619 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 45747 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 118650 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 141305 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Петер Сіярто
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 15259 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 80338 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 73976 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 72105 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 98317 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Криптовалюта
Facebook
Нафта

Lamborghini передає у дар перший Aventador у США: легенда суперкарів знайшла новий дім у музеї

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Автомобільний музей Петерсена у Лос-Анджелесі отримав перший Lamborghini Aventador, доставлений до Північної Америки. Цей суперкар 2012 року використовувався для прем'єр та тестів, символізуючи нову еру бренду.

Lamborghini передає у дар перший Aventador у США: легенда суперкарів знайшла новий дім у музеї

У Лос-Анджелесі в США Автомобільний музей Петерсена отримав унікальний експонат - перший Lamborghini Aventador, доставлений до Північної Америки. Про це повідомляє Аutoblog, пише УНН.

Деталі

Автомобільний музей Петерсена в Лос-Анджелесі поповнив свою колекцію знаковим суперкаром – першим Lamborghini Aventador, який прибув до США ще у 2012 році. Цей автомобіль став не просто етапом у розвитку бренду, а справжньою віхою в історії сучасного автопрому. Тепер він займе почесне місце серед понад 300 рідкісних машин, що зберігаються у фондах музею.

Чому цей Aventador особливий

Це перший Aventador у Північній Америці, який брав участь у приватних прем’єрах у Нью-Йорку, Маямі та Лос-Анджелесі.

Використовувався не лише як виставковий експонат, але й для тестів на треку та навчання техніків Lamborghini.

Символізує нову сторінку бренду: Aventador став флагманом після Murciélago, представивши революційний карбоновий монокок, полегшений до 147 кг.

За словами виконавчого директора музею Террі Л. Каргеса, отримати такий автомобіль у дар – велика подія, адже Aventador вважається одним із найбільш впливових суперкарів останніх десятиліть. У колекції музею Петерсена вже є легенди бренду – Countach 5000 S, LM002 та Miura.

Андреа Бальді, генеральний директор Automobili Lamborghini Americas, підкреслив: "Двигун V12 – це серце ДНК Lamborghini. Завдяки цій передачі Aventador залишатиметься натхненням для автолюбителів і символом інновацій на довгі роки".

Довідково

Під капотом Aventador – 6,5-літровий V12 на 700 к.с., з опціональним прозорим капотом та унікальною 7-ступеневою трансмісією, яка перемикає передачі всього за 50 мс. Саме завдяки цим технологіям Aventador став рекордсменом з продажів серед усіх V12-моделей марки.

Jeep Cherokee 2026 повертається - більший і тепер гібридний22.08.25, 11:06 • 1378 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуАвто
Канарські острови
Нью-Йорк
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес