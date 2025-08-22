Lamborghini передает в дар первый Aventador в США: легенда суперкаров нашла новый дом в музее

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
09:34 • 648 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 3018 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 2844 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
05:52 • 9698 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 19520 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 38690 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 36535 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 45803 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 24401 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 35371 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
90%
742мм
Популярные новости
Заявление Лаврова сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном по гарантиям безопасности Украины - Bloomberg22 августа, 00:11 • 11159 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 15233 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине22 августа, 02:43 • 15979 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 13230 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 4498 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 38701 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 11680 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 45813 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 119289 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 141703 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Петер Сийярто
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 15337 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 80523 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 74161 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 72277 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 98481 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Криптовалюта
Facebook
Нефть

Lamborghini передает в дар первый Aventador в США: легенда суперкаров нашла новый дом в музее

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Автомобильный музей Петерсена в Лос-Анджелесе получил первый Lamborghini Aventador, доставленный в Северную Америку. Этот суперкар 2012 года использовался для премьер и тестов, символизируя новую эру бренда.

Lamborghini передает в дар первый Aventador в США: легенда суперкаров нашла новый дом в музее

В Лос-Анджелесе, США, Автомобильный музей Петерсена получил уникальный экспонат - первый Lamborghini Aventador, доставленный в Северную Америку. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Автомобильный музей Петерсена в Лос-Анджелесе пополнил свою коллекцию знаковым суперкаром – первым Lamborghini Aventador, который прибыл в США еще в 2012 году. Этот автомобиль стал не просто этапом в развитии бренда, а настоящей вехой в истории современного автопрома. Теперь он займет почетное место среди более чем 300 редких машин, хранящихся в фондах музея.

Почему этот Aventador особенный

Это первый Aventador в Северной Америке, который участвовал в частных премьерах в Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.

Использовался не только как выставочный экспонат, но и для тестов на треке и обучения техников Lamborghini.

Символизирует новую страницу бренда: Aventador стал флагманом после Murciélago, представив революционный карбоновый монокок, облегченный до 147 кг.

По словам исполнительного директора музея Терри Л. Каргеса, получить такой автомобиль в дар – большое событие, ведь Aventador считается одним из самых влиятельных суперкаров последних десятилетий. В коллекции музея Петерсена уже есть легенды бренда – Countach 5000 S, LM002 и Miura.

Андреа Бальди, генеральный директор Automobili Lamborghini Americas, подчеркнул: "Двигатель V12 – это сердце ДНК Lamborghini. Благодаря этой передаче Aventador будет оставаться вдохновением для автолюбителей и символом инноваций на долгие годы".

Справочно

Под капотом Aventador – 6,5-литровый V12 на 700 л.с., с опциональным прозрачным капотом и уникальной 7-ступенчатой трансмиссией, которая переключает передачи всего за 50 мс. Именно благодаря этим технологиям Aventador стал рекордсменом по продажам среди всех V12-моделей марки.

Jeep Cherokee 2026 возвращается - больше и теперь гибридный22.08.25, 11:06 • 1402 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираАвто
Канарские острова
Нью-Йорк
Северная Америка
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес