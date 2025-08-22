Lamborghini передает в дар первый Aventador в США: легенда суперкаров нашла новый дом в музее
Киев • УНН
Автомобильный музей Петерсена в Лос-Анджелесе получил первый Lamborghini Aventador, доставленный в Северную Америку. Этот суперкар 2012 года использовался для премьер и тестов, символизируя новую эру бренда.
В Лос-Анджелесе, США, Автомобильный музей Петерсена получил уникальный экспонат - первый Lamborghini Aventador, доставленный в Северную Америку. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
Автомобильный музей Петерсена в Лос-Анджелесе пополнил свою коллекцию знаковым суперкаром – первым Lamborghini Aventador, который прибыл в США еще в 2012 году. Этот автомобиль стал не просто этапом в развитии бренда, а настоящей вехой в истории современного автопрома. Теперь он займет почетное место среди более чем 300 редких машин, хранящихся в фондах музея.
Почему этот Aventador особенный
Это первый Aventador в Северной Америке, который участвовал в частных премьерах в Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.
Использовался не только как выставочный экспонат, но и для тестов на треке и обучения техников Lamborghini.
Символизирует новую страницу бренда: Aventador стал флагманом после Murciélago, представив революционный карбоновый монокок, облегченный до 147 кг.
По словам исполнительного директора музея Терри Л. Каргеса, получить такой автомобиль в дар – большое событие, ведь Aventador считается одним из самых влиятельных суперкаров последних десятилетий. В коллекции музея Петерсена уже есть легенды бренда – Countach 5000 S, LM002 и Miura.
Андреа Бальди, генеральный директор Automobili Lamborghini Americas, подчеркнул: "Двигатель V12 – это сердце ДНК Lamborghini. Благодаря этой передаче Aventador будет оставаться вдохновением для автолюбителей и символом инноваций на долгие годы".
Справочно
Под капотом Aventador – 6,5-литровый V12 на 700 л.с., с опциональным прозрачным капотом и уникальной 7-ступенчатой трансмиссией, которая переключает передачи всего за 50 мс. Именно благодаря этим технологиям Aventador стал рекордсменом по продажам среди всех V12-моделей марки.
Jeep Cherokee 2026 возвращается - больше и теперь гибридный22.08.25, 11:06 • 1402 просмотра