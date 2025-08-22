Jeep Cherokee 2026 возвращается - больше и теперь гибридный

Jeep Cherokee 2026 дебютировал с первым гибридом и увеличенным пространством, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

На момент окончания производства в феврале 2023 года старый Jeep Cherokee, несомненно, исчерпал себя. Он устарел, особенно в отношении технологий, ожидаемых современными водителями. Но вместо того, чтобы предложить новый пакет, Jeep просто ушел с рынка среднеразмерных автомобилей. И, учитывая, что это один из крупнейших сегментов в американской автомобильной промышленности, компания быстро пожалела об этом решении: продажи резко упали из-за образовавшегося разрыва, пишет издание.

Примерно через год после того, как бренд объявил о намерении представить замену, наконец есть возможность взглянуть на Cherokee шестого поколения. Похоже, что эта новая модель полностью оправдывает обещания Jeep: это красивый и вместительный кроссовер (SUV) с новыми функциями, впервые включая гибридную силовую установку.

С момента, когда ушел с рынка старый Cherokee, ситуация явно обострилась, и многие конкуренты улучшили свои внедорожные характеристики. Но Jeep заявляет, что готов бросить вызов всем претендентам и вернет себе источник возможностей Trail-Rated, которыми так славилась его среднеразмерная линейка.

На первый взгляд, вам будет прощено, если вы не узнаете, что Jeep начал все с нуля с Cherokee 2026 года. Он не так уж далеко отходит от классической формулы с вертикальной и квадратной формой, что подчеркивается знакомой решеткой радиатора бренда с семью планками. Но при более детальном рассмотрении видно, насколько все изменилось, даже до того, как решетка обрамлена новым светодиодным освещением, а общий дизайн был отшлифован благодаря длительным испытаниям в аэродинамической трубе, отмечает издание.

