Jeep Cherokee 2026 возвращается - больше и теперь гибридный

05:52 • 5192 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 16087 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 33006 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 33796 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 41330 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 23351 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 34146 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 72255 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 79384 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 82034 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Магаданскую область РФ накрыло мощное наводнение: мосты разрушены, бензовозы под водойVideo21 августа, 22:38 • 7556 просмотра
Заявление Лаврова сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном по гарантиям безопасности Украины - Bloomberg22 августа, 00:11 • 6392 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 10482 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине02:43 • 12983 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto03:12 • 10382 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 33006 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 7990 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 41330 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 112915 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 136909 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 10511 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 77478 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 71296 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 69566 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 95847 просмотра
Jeep Cherokee 2026 возвращается - больше и теперь гибридный

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Jeep Cherokee шестого поколения дебютировал с гибридной силовой установкой и увеличенным пространством. Новая модель имеет обновленный дизайн и обещает улучшенные внедорожные характеристики.

Jeep Cherokee 2026 возвращается - больше и теперь гибридный

Jeep Cherokee 2026 дебютировал с первым гибридом и увеличенным пространством, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

На момент окончания производства в феврале 2023 года старый Jeep Cherokee, несомненно, исчерпал себя. Он устарел, особенно в отношении технологий, ожидаемых современными водителями. Но вместо того, чтобы предложить новый пакет, Jeep просто ушел с рынка среднеразмерных автомобилей. И, учитывая, что это один из крупнейших сегментов в американской автомобильной промышленности, компания быстро пожалела об этом решении: продажи резко упали из-за образовавшегося разрыва, пишет издание.

Примерно через год после того, как бренд объявил о намерении представить замену, наконец есть возможность взглянуть на Cherokee шестого поколения. Похоже, что эта новая модель полностью оправдывает обещания Jeep: это красивый и вместительный кроссовер (SUV) с новыми функциями, впервые включая гибридную силовую установку.

С момента, когда ушел с рынка старый Cherokee, ситуация явно обострилась, и многие конкуренты улучшили свои внедорожные характеристики. Но Jeep заявляет, что готов бросить вызов всем претендентам и вернет себе источник возможностей Trail-Rated, которыми так славилась его среднеразмерная линейка.

На первый взгляд, вам будет прощено, если вы не узнаете, что Jeep начал все с нуля с Cherokee 2026 года. Он не так уж далеко отходит от классической формулы с вертикальной и квадратной формой, что подчеркивается знакомой решеткой радиатора бренда с семью планками. Но при более детальном рассмотрении видно, насколько все изменилось, даже до того, как решетка обрамлена новым светодиодным освещением, а общий дизайн был отшлифован благодаря длительным испытаниям в аэродинамической трубе, отмечает издание.

Ford снова отложил выпуск новых электрических пикапа и фургона08.08.25, 16:50 • 2826 просмотров

Юлия Шрамко

Авто