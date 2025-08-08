Ford снова отложил выпуск новых электрических пикапа и фургона

Выпуск электрического пикапа и фургона Ford следующего поколения снова отложен. Компания откладывает эти два проекта, чтобы сосредоточиться на более доступных предложениях, пишет УНН со ссылкой на InsideEVs.

Детали

Ford снова отложил выпуск двух своих электромобилей следующего поколения, согласно сообщению Automotive News, которое позже подтвердил американский автопроизводитель.

Будущий полностью новый полноразмерный электрический пикап, известный внутри компании как "Project T3", который может заменить F-150 Lightning текущего поколения, был перенесен на 2028 год. Это уже второй раз, когда большой электромобиль был отложен - сначала он должен был выйти на дороги в этом году, но компания решила отложить его до 2027 года. Теперь дату его запуска снова перенесли.

Ford F-150 Lightning

Более того, выпуск электрического фургона следующего поколения, который может заменить нынешний E-Transit, был отложен с 2026 до 2028 года, а производство планируется осуществлять на заводе в Эйвон-Лейк в штате Огайо в США. Фургон на аккумуляторах впервые был анонсирован в 2022 году, а его дебют запланирован на "середину десятилетия".

Ford подтвердил задержки вчера, добавив, что сообщил своим поставщикам и сотрудникам в июне.

Тем не менее, "не все так плохо", пишет издание, поскольку американский автогигант хочет больше сосредоточиться на меньших, более доступных электрических моделях. В прошлом году компания сообщила, что работает над секретным проектом "skunkworks" (исследовательским), который должен был быстрее вывести на рынок недорогие электромобили.

Ожидается, что первой моделью новой волны более дешевых электрических Ford станет среднеразмерный пикап 2027 года, который может получить название Ranchero, как свидетельствует недавняя заявка на товарный знак. Название использовалось на нескольких двухдверных пикапах, похожих на легковой автомобиль, с 1950-х до конца 1970-х годов. "Представьте себе Ranger, но с аккумулятором, по крайней мере одним электродвигателем и более низким кузовом", - отмечает издание.

Ford возлагает большие надежды на свою новую линейку доступных электромобилей. В прошлом месяце генеральный директор компании Джим Фарли заявил, что 11 августа станет для марки "моментом Model T", имея в виду новаторский автомобиль начала 1900-х годов, который произвел революцию в массовом производстве.

"11 августа будет большим днем для всех нас в Ford, - сказал генеральный директор Джим Фарли во время телефонной конференции автопроизводителя по результатам деятельности за второй квартал. - Мы будем в Кентукки, чтобы рассказать больше о наших планах по разработке и созданию прорывного электромобиля и платформы в США".

