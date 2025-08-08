Ford знову відклав випуск нових електричних пікапа та фургона

Випуск електричного пікапа та фургона Ford наступного покоління знову відкладено. Компанія відкладає ці два проекти, щоб зосередитися на більш доступних пропозиціях, пише УНН з посиланням на InsideEVs.

Деталі

Ford знову відклав випуск двох своїх електромобілів наступного покоління, згідно з повідомленням Automotive News, яке пізніше підтвердив американський автовиробник.

Майбутній повністю новий повнорозмірний електричний пікап, відомий всередині компанії як "Project T3", який може замінити F-150 Lightning поточного покоління, було перенесено на 2028 рік. Це вже другий раз, коли великий електромобіль був відкладений - спочатку він мав вийти на дороги цього року, але компанія вирішила відкласти його до 2027 року. Тепер дату його запуску знову перенесли.

Ford F-150 Lightning

Понад те, випуск електричного фургона наступного покоління, який може замінити нинішній E-Transit, був відкладений з 2026 до 2028 року, а виробництво планується здійснювати на заводі в Ейвон-Лейк у штаті Огайо в США. Фургон на акумуляторах вперше був анонсований у 2022 році, а його дебют заплановано на "середину десятиліття".

Ford підтвердив затримки вчора, додавши, що повідомив своїх постачальників та співробітників у червні.

Тим не менш, "не все так погано", пише видання, оскільки американський автогігант хоче більше зосередитися на менших, доступніших електричних моделях. Минулого року компанія повідомила, що працює над секретним проектом "skunkworks" (дослідницьким), який мав швидше вивести на ринок недорогі електромобілі.

Очікується, що першою моделлю нової хвилі дешевших електричних Ford стане середньорозмірний пікап 2027 року, який може отримати назву Ranchero, як свідчить нещодавня заявка на товарний знак. Назва використовувалася на кількох дводверних пікапах, схожих на легковий автомобіль, з 1950-х до кінця 1970-х років. "Уявіть собі Ranger, але з акумулятором, принаймні одним електродвигуном та нижчим кузовом", - зазначає видання.

Ford покладає великі надії на свою нову лінійку доступних електромобілів. Минулого місяця генеральний директор компанії Джим Фарлі заявив, що 11 серпня стане для марки "моментом Model T", маючи на увазі новаторський автомобіль початку 1900-х років, який зробив революцію у масовому виробництві.

"11 серпня буде великим днем для всіх нас у Ford, - сказав генеральний директор Джим Фарлі під час телефонної конференції автовиробника щодо результатів діяльності за другий квартал. - Ми будемо в Кентуккі, щоб розповісти більше про наші плани щодо розробки та створення проривного електромобіля та платформи в США".

