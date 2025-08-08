Ford знову відклав випуск нових електричних пікапа та фургона

$41.460.15
48.280.01
ukenru
14:38 • 4316 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 21829 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 19594 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 42065 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 49251 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 39396 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 33130 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 61167 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 24662 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06 • 63035 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
Ціни на нафту наближаються до найбільших тижневих втрат з червня8 серпня, 05:30 • 17357 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту8 серпня, 06:38 • 46101 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України8 серпня, 07:29 • 49167 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації8 серпня, 08:20 • 69368 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 36753 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo14:38 • 4316 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 4728 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
13:00 • 21831 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 37765 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 61168 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Рим
Крим
Індія
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 37765 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 145557 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 161345 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 168200 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 157781 перегляди
С-400
MIM-104 Patriot
Ґардіан
Forbes
Мі-8

Ford знову відклав випуск нових електричних пікапа та фургона

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Компанія Ford вдруге відклала випуск електричного пікапа Project T3 та електричного фургона наступного покоління до 2028 року. Це рішення дозволить зосередитися на розробці більш доступних електромобілів, включаючи середньорозмірний пікап 2027 року.

Ford знову відклав випуск нових електричних пікапа та фургона

Випуск електричного пікапа та фургона Ford наступного покоління знову відкладено. Компанія відкладає ці два проекти, щоб зосередитися на більш доступних пропозиціях, пише УНН з посиланням на InsideEVs.

Деталі

Ford знову відклав випуск двох своїх електромобілів наступного покоління, згідно з повідомленням Automotive News, яке пізніше підтвердив американський автовиробник.

Майбутній повністю новий повнорозмірний електричний пікап, відомий всередині компанії як "Project T3", який може замінити F-150 Lightning поточного покоління, було перенесено на 2028 рік. Це вже другий раз, коли великий електромобіль був відкладений - спочатку він мав вийти на дороги цього року, але компанія вирішила відкласти його до 2027 року. Тепер дату його запуску знову перенесли.

Ford F-150 Lightning
Ford F-150 Lightning

Понад те, випуск електричного фургона наступного покоління, який може замінити нинішній E-Transit, був відкладений з 2026 до 2028 року, а виробництво планується здійснювати на заводі в Ейвон-Лейк у штаті Огайо в США. Фургон на акумуляторах вперше був анонсований у 2022 році, а його дебют заплановано на "середину десятиліття".

Ford підтвердив затримки вчора, додавши, що повідомив своїх постачальників та співробітників у червні.

Тим не менш, "не все так погано", пише видання, оскільки американський автогігант хоче більше зосередитися на менших, доступніших електричних моделях. Минулого року компанія повідомила, що працює над секретним проектом "skunkworks" (дослідницьким), який мав швидше вивести на ринок недорогі електромобілі.

Очікується, що першою моделлю нової хвилі дешевших електричних Ford стане середньорозмірний пікап 2027 року, який може отримати назву Ranchero, як свідчить нещодавня заявка на товарний знак. Назва використовувалася на кількох дводверних пікапах, схожих на легковий автомобіль, з 1950-х до кінця 1970-х років. "Уявіть собі Ranger, але з акумулятором, принаймні одним електродвигуном та нижчим кузовом", - зазначає видання.

Ford покладає великі надії на свою нову лінійку доступних електромобілів. Минулого місяця генеральний директор компанії Джим Фарлі заявив, що 11 серпня стане для марки "моментом Model T", маючи на увазі новаторський автомобіль початку 1900-х років, який зробив революцію у масовому виробництві.

"11 серпня буде великим днем для всіх нас у Ford, - сказав генеральний директор Джим Фарлі під час телефонної конференції автовиробника щодо результатів діяльності за другий квартал. - Ми будемо в Кентуккі, щоб розповісти більше про наші плани щодо розробки та створення проривного електромобіля та платформи в США".

GM та Hyundai об’єдналися: разом розроблятимуть вантажівки, легкові автомобілі та фургони07.08.25, 17:25 • 3038 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Кентуккі
Огайо
Сполучені Штати Америки