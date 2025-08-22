$41.220.16
47.980.19
ukenru
05:52 • 4920 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 15840 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 32710 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 33636 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 41078 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 23279 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 34079 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 72210 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79360 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81999 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Меню
Jeep Cherokee 2026 повертається - більший і тепер гібридний

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Jeep Cherokee шостого покоління дебютував з гібридною силовою установкою та збільшеним простором. Нова модель має оновлений дизайн та обіцяє покращені позашляхові характеристики.

Jeep Cherokee 2026 повертається - більший і тепер гібридний

Jeep Cherokee 2026 дебютував з першим гібридом і збільшеним простором, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

На момент закінчення виробництва у лютому 2023 року старий Jeep Cherokee, безсумнівно, вичерпав себе. Він застарів, особливо щодо технологій, очікуваних сучасними водіями. Але замість того, щоб запропонувати новий пакет, Jeep просто пішов з ринку середньорозмірних автомобілів. І, враховуючи, що це один з найбільших сегментів в американській автомобільній промисловості, компанія швидко пошкодувала про це рішення: продаж різко впав через розрив, що утворився, пише видання.

Приблизно через рік після того, як бренд оголосив про намір представити заміну, нарешті є змога поглянути на Cherokee шостого покоління. Схоже, що ця нова модель повністю виправдовує обіцянки Jeep: це гарний та місткий кросовер (SUV) із новими функціями, уперше включаючи гібридну силову установку.

З моменту, коли пішов з ринку старий Cherokee, ситуація явно загострилася, і багато конкурентів покращили свої позашляхові характеристики. Але Jeep заявляє, що готовий кинути виклик усім претендентам і поверне собі джерело можливостей Trail-Rated, якими так славилася його середньорозмірна лінійка.

На перший погляд, вам буде пробачено, якщо ви не впізнаєте, що Jeep почав все з нуля з Cherokee 2026 року. Він не так вже й далеко відходить від класичної формули з вертикальною та квадратною формою, що підкреслюється знайомою решіткою радіатора бренду з сімома планками. Але при детальнішому розгляданні видно, наскільки все змінилося, навіть до того, як решітка обрамлена новим світлодіодним освітленням, а загальний дизайн був відшліфований завдяки тривалим випробуванням в аеродинамічній трубі, зазначає видання.

Ford знову відклав випуск нових електричних пікапа та фургона08.08.25, 16:50 • 2826 переглядiв

Юлія Шрамко

