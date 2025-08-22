Jeep Cherokee 2026 повертається - більший і тепер гібридний

Jeep Cherokee 2026 дебютував з першим гібридом і збільшеним простором, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

На момент закінчення виробництва у лютому 2023 року старий Jeep Cherokee, безсумнівно, вичерпав себе. Він застарів, особливо щодо технологій, очікуваних сучасними водіями. Але замість того, щоб запропонувати новий пакет, Jeep просто пішов з ринку середньорозмірних автомобілів. І, враховуючи, що це один з найбільших сегментів в американській автомобільній промисловості, компанія швидко пошкодувала про це рішення: продаж різко впав через розрив, що утворився, пише видання.

Приблизно через рік після того, як бренд оголосив про намір представити заміну, нарешті є змога поглянути на Cherokee шостого покоління. Схоже, що ця нова модель повністю виправдовує обіцянки Jeep: це гарний та місткий кросовер (SUV) із новими функціями, уперше включаючи гібридну силову установку.

З моменту, коли пішов з ринку старий Cherokee, ситуація явно загострилася, і багато конкурентів покращили свої позашляхові характеристики. Але Jeep заявляє, що готовий кинути виклик усім претендентам і поверне собі джерело можливостей Trail-Rated, якими так славилася його середньорозмірна лінійка.

На перший погляд, вам буде пробачено, якщо ви не впізнаєте, що Jeep почав все з нуля з Cherokee 2026 року. Він не так вже й далеко відходить від класичної формули з вертикальною та квадратною формою, що підкреслюється знайомою решіткою радіатора бренду з сімома планками. Але при детальнішому розгляданні видно, наскільки все змінилося, навіть до того, як решітка обрамлена новим світлодіодним освітленням, а загальний дизайн був відшліфований завдяки тривалим випробуванням в аеродинамічній трубі, зазначає видання.

