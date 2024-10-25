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"Дочка" VW Scout розкрила своє бачення електрокарів, що включає модель із газовим генератором

Київ • УНН

 • 20555 перегляди

Scout Motors анонсувала два електромобілі - позашляховик Traveler і вантажівку Terra з ціною від $60 000. Автомобілі отримають запас ходу до 563 км, а версії з газовим генератором - понад 800 км.

"Дочка" VW Scout розкрила своє бачення електрокарів, що включає модель із газовим генератором

Scout Motors, дочірня компанія Volkswagen Group, презентувала в четвер два електромобілі, які, як вона сподівається, привернуть увагу американських покупців стилем, що шукає точки дотику сучасного з міцним, де цифрове не витісняє механіку, повідомляє Tech Crunch, пише УНН.

Деталі

Компанія також запропонує варіанти свого повністю електричного позашляховика Scout Traveler і вантажівки Scout Terra, які будуть оснащені вбудованим газовим генератором з використанням системи під назвою Harvester - відсилання до коріння бренду з International Harvester Scout 1960-х років.

Електромобілі Scout - вантажівка і позашляховик - з'являться не раніше 2027 року. Коли вони, нарешті, надійдуть у виробництво, автомобілі матимуть шасі з кузовом на рамі, нерозрізний задній міст, передні та задні механічні блокіратори, а також силовий агрегат, що забезпечуватиме розгін від нуля до 96,5 км на годину за 3,5 секунди (у деяких комплектаціях).

Компанія заявила в четвер, що повністю електричні моделі, як очікується, матимуть запас ходу до близько 563 км. Електромобілі також будуть оснащені північноамериканським стандартом зарядки Tesla. Але компанія також запропонує варіанти зі збільшеним запасом ходу, який становить понад 804 км, що стало можливим завдяки вбудованому газовому генератору.

Ціни

Моделі Scout Traveler і Terra матимуть початкову ціну менше 60 000 доларів. Scout зазначила, що ці ціни можуть бути всього лише 50 000 доларів з доступними стимулами. Це за умови, що стимули, викладені в законі про зниження інфляції в США, збережуться. Scout готова скористатися цими стимулами, оскільки вона проєктуватиме автомобілі в Мічигані та вироблятиме їх на новому заводі вартістю 2 мільярди доларів, здатному виробляти 200 000 електромобілів на рік у Південній Кароліні.

Scout також робить спірний крок, продаючи свої електромобілі безпосередньо споживачам, що дозволить уникнути використання дилерських центрів VW. Компанія заявила, що потенційні клієнти можуть зробити попереднє замовлення, щоб замовити позашляховик Scout Traveler або вантажівку Scout Terra за 100 доларів, що повертаються.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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