Tesla тестує службу роботаксі: Маск пообіцяв її запуск наступного року

Мільярдер Ілон Маск заявив, що сподівається запустити службу, яка дозволить людям викликати безпілотні автомобілі Tesla у Каліфорнії та Техасі у 2025 році, та стверджує, що його компанія вже тестує цю службу зі співробітниками, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

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Коментарі, зроблені в середу на конференції Tesla щодо доходів за третій квартал, йдуть далі за те, що Маск обіцяв два тижні тому на презентації Cybercab. На тій сцені Маск пообіцяв, що власники Model 3 та Model Y зможуть використати "неконтрольовану" версію програмного забезпечення Tesla Full Self-Driving у Каліфорнії та Техасі. Але він не згадав про мережу таксі, попри те, що Tesla роками дражнила цією ідеєю, пише видання.

Неясно, чи потрібно Tesla отримувати дозвіл від Департаменту транспортних засобів Каліфорнії для проведення випробувань, які, за словами Ілона Маска, його компанія вже проводить.

Девід Лау, віцепрезидент із програмного забезпечення Tesla, сказав під час телефонної розмови, що автомобілі, які викликали співробітники, мали водіїв, які забезпечують безпеку. І щоб бути точним, жоден автомобіль Tesla наразі не може керуватися самостійно без втручання людини.

Сьогодні програмне забезпечення Tesla Full Self-Driving, або FSD, вважається передовою системою допомоги водієві - не системою автономного водіння, як та, яку Waymo використовує у своєму роботаксі. FSD пропонує деякі автоматизовані функції, доступні на шосе та міських вулицях, проте система, як і раніше, вимагає від водія уваги та контролю.

Маск сказав під час телефонної розмови, що Tesla пройде належну процедуру схвалення регулюючих органів у Каліфорнії, перш ніж відкривати таку послугу для звичайних споживачів, хоча він поскаржився на бюрократичну тяганину і сказав, що очікує на більш гладкий процес у його рідному штаті Техас. Регуляторний процес у Каліфорнії для запуску комерційної послуги роботаксі має кілька рівнів, які вимагають схвалення Департаменту транспортних засобів та Комісії з комунальних послуг Каліфорнії. Waymo - єдина компанія, яка має право керувати комерційною послугою роботаксі без водія в Сан-Франциско.

Маск також висловив думку, що Tesla може запустити сервіс і в інших штатах до кінця наступного року.

Як зазначає видання, ці заяви з'явилися після багатьох років надмірних обіцянок Маска про здатність Tesla розробляти програмне забезпечення, яке може автономно керувати автомобілями. І Маск визнав у середу, що автомобілі, оснащені тим, що Tesla називає Hardware 3, яке вона почала вбудовувати у свої електромобілі в 2019 році, зрештою можуть не мати можливості їздити самостійно. Якщо Tesla колись дістанеться точки, коли її програмне забезпечення зможе керувати транспортними засобами без нагляду, і воно не буде працювати на Hardware 3, Маск пообіцяв замінити це обладнання безкоштовно для власників.

Ілон Маск презентував роботаксі