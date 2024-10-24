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Tesla тестирует службу роботакси: Маск пообещал ее запуск в следующем году

Tesla тестирует службу роботакси: Маск пообещал ее запуск в следующем году

Киев  •  УНН

10:24 • 4595 просмотра

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Илон Маск заявил о планах запуска сервиса беспилотных такси Tesla в Калифорнии и Техасе в 2025 году. Компания уже тестирует эту службу с сотрудниками, но потребует одобрения регуляторов для коммерческого запуска.

Миллиардер Илон Маск заявил, что надеется запустить службу, которая позволит людям вызвать беспилотные автомобили Tesla в Калифорнии и Техасе в 2025 году, и утверждает, что его компания уже тестирует эту службу с сотрудниками, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Комментарии, сделанные в среду на конференции Tesla по доходам за третий квартал, идут дальше того, что Маск обещал две недели назад на презентации Cybercab. На той сцене Маск пообещал, что владельцы Model 3 и Model Y смогут использовать «неконтролируемую» версию программного обеспечения Tesla Full Self-Driving в Калифорнии и Техасе. Но он не упомянул о сети такси, несмотря на то, что Tesla годами дразнила этой идеей, пишет издание.

Неясно, нужно ли Tesla получать разрешение от Департамента транспортных средств Калифорнии для проведения испытаний, которые, по словам Илона Маска, его компания уже проводит. 

Дэвид Лау, вице-президент по программному обеспечению Tesla, сказал во время телефонного разговора, что автомобили, которые вызвали сотрудники, имели водителей, которые обеспечивают безопасность. И чтобы быть точным, ни один автомобиль Tesla пока не может управляться самостоятельно без вмешательства человека.

Сегодня программное обеспечение Tesla Full Self-Driving, или FSD, считается передовой системой помощи водителю - не системой автономного вождения, как та, которую Waymo использует в своем роботаксе. FSD предлагает некоторые автоматизированные функции, доступные на шоссе и городских улицах, однако система по-прежнему требует от водителя внимания и контроля.

Маск сказал во время телефонного разговора, что Tesla пройдет надлежащую процедуру одобрения регулирующих органов в Калифорнии, прежде чем открывать такую услугу для обычных потребителей, хотя он пожаловался на бюрократическую волокиту и сказал, что ожидает более гладкий процесс в его родном штате Техас. Регуляторный процесс в Калифорнии для запуска коммерческой услуги роботакси имеет несколько уровней, которые требуют одобрения Департамента транспортных средств и Комиссии по коммунальным услугам Калифорнии. Waymo - единственная компания, которая имеет право управлять коммерческой услугой роботакси без водителя в Сан-Франциско.

Маск также высказал мнение, что Tesla может запустить сервис и в других штатах до конца следующего года.

Как отмечает издание, эти заявления появились после многих лет чрезмерных обещаний Маска о способности Tesla разрабатывать программное обеспечение, которое может автономно управлять автомобилями. И Маск признал в среду, что автомобили, оснащенные тем, что Tesla называет Hardware 3, которое она начала встраивать в свои электромобили в 2019 году, в конце концов могут не иметь возможности ездить самостоятельно. Если Tesla когда-то доберется до точки, когда ее программное обеспечение сможет управлять транспортными средствами без присмотра, и оно не будет работать на Hardware 3, Маск пообещал заменить это оборудование бесплатно для владельцев.

Илон Маск презентовал роботакси11 октября 2024, 16:06 • 12947 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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