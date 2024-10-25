"Дочка" VW Scout раскрыла свое видение электрокаров, включающее модель с газовым генератором

Scout Motors, дочерняя компания Volkswagen Group, представила в четверг два электромобиля, которые, как она надеется, привлекут американских покупателей стилем, который ищет точки соприкосновения современного с прочным, где цифровое не вытесняет механику, сообщает Tech Crunch, пишет УНН.

Детали

Компания также предложит варианты своего полностью электрического внедорожника Scout Traveler и грузовика Scout Terra, которые будут оснащены встроенным газовым генератором с использованием системы под названием Harvester - отсылка к корням бренда с International Harvester Scout 1960-х годов.

Электромобили Scout - грузовик и внедорожник - появятся не раньше 2027 года. Когда они, наконец, поступят в производство, автомобили будут иметь шасси с кузовом на раме, неразрезной задний мост, передние и задние механические блокираторы, а также силовой агрегат, который будет обеспечивать разгон от нуля до 96,5 км в час за 3,5 секунды (в некоторых комплектациях).

Компания заявила в четверг, что полностью электрические модели, как ожидается, будут иметь запас хода до около 563 км. Электромобили также будут оснащены североамериканским стандартом зарядки Tesla. Но компания также предложит варианты с увеличенным запасом хода, который составляет более 804 км, что стало возможным благодаря встроенному газовому генератору.

Цены

Модели Scout Traveler и Terra будут иметь начальную цену менее 60 000 долларов. Scout отметила, что эти цены могут быть всего лишь 50 000 долларов с доступными стимулами. Это при условии, что стимулы, изложенные в законе о снижении инфляции в США, сохранятся. Scout готова воспользоваться этими стимулами, поскольку она будет проектировать автомобили в Мичигане и производить их на новом заводе стоимостью 2 миллиарда долларов, способном производить 200 000 электромобилей в год в Южной Каролине.

Scout также предпринимает спорный шаг, продавая свои электромобили напрямую потребителям, что позволит избежать использования дилерских центров VW. Компания заявила, что потенциальные клиенты могут сделать предварительный заказ, чтобы заказать внедорожник Scout Traveler или грузовик Scout Terra за возвращаемые 100 долларов.

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