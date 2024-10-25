"Дочка" VW Scout раскрыла свое видение электрокаров, включающее модель с газовым генератором

ukenru
Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 118270 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 110340 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 112641 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 146600 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 139132 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 147002 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 146346 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 138410 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120546 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 113247 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф дронами на Киевскую область: что известно о последствиях

Ночная атака рф дронами на Киевскую область: что известно о последствиях

05:55 • 45903 просмотра
Над Украиной сбили 36 из 63 вражеских дронов: какие области атаковала россия

Над Украиной сбили 36 из 63 вражеских дронов: какие области атаковала россия

07:12 • 17748 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 160873 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 130910 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 144364 просмотра
публикации
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

12:28 • 118264 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 146590 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 144364 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 160873 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 164185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 130910 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

17:09 • 111047 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 119186 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 124021 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

24 октября 2024, 08:05 • 122734 просмотра
Актуальное
"Дочка" VW Scout раскрыла свое видение электрокаров, включающее модель с газовым генератором

"Дочка" VW Scout раскрыла свое видение электрокаров, включающее модель с газовым генератором

Киев  •  УНН

14:42 • 3253 просмотра

Read in English

Scout Motors анонсировала два электромобиля - внедорожник Traveler и грузовик Terra с ценой от $60 000. Автомобили получат запас хода до 563 км, а версии с газовым генератором - более 800 км.

Scout Motors, дочерняя компания Volkswagen Group, представила в четверг два электромобиля, которые, как она надеется, привлекут американских покупателей стилем, который ищет точки соприкосновения современного с прочным, где цифровое не вытесняет механику, сообщает Tech Crunch, пишет УНН.

Детали

Компания также предложит варианты своего полностью электрического внедорожника Scout Traveler и грузовика Scout Terra, которые будут оснащены встроенным газовым генератором с использованием системы под названием Harvester - отсылка к корням бренда с International Harvester Scout 1960-х годов.

Электромобили Scout - грузовик и внедорожник - появятся не раньше 2027 года. Когда они, наконец, поступят в производство, автомобили будут иметь шасси с кузовом на раме, неразрезной задний мост, передние и задние механические блокираторы, а также силовой агрегат, который будет обеспечивать разгон от нуля до 96,5 км в час за 3,5 секунды (в некоторых комплектациях).

Компания заявила в четверг, что полностью электрические модели, как ожидается, будут иметь запас хода до около 563 км. Электромобили также будут оснащены североамериканским стандартом зарядки Tesla. Но компания также предложит варианты с увеличенным запасом хода, который составляет более 804 км, что стало возможным благодаря встроенному газовому генератору.

Image

Цены

Модели Scout Traveler и Terra будут иметь начальную цену менее 60 000 долларов. Scout отметила, что эти цены могут быть всего лишь 50 000 долларов с доступными стимулами. Это при условии, что стимулы, изложенные в законе о снижении инфляции в США, сохранятся. Scout готова воспользоваться этими стимулами, поскольку она будет проектировать автомобили в Мичигане и производить их на новом заводе стоимостью 2 миллиарда долларов, способном производить 200 000 электромобилей в год в Южной Каролине.

Scout также предпринимает спорный шаг, продавая свои электромобили напрямую потребителям, что позволит избежать использования дилерских центров VW. Компания заявила, что потенциальные клиенты могут сделать предварительный заказ, чтобы заказать внедорожник Scout Traveler или грузовик Scout Terra за возвращаемые 100 долларов.

Image

Tesla тестирует службу роботакси: Маск пообещал ее запуск в следующем году24 октября 2024, 10:24 • 15967 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
yuzhnaya-karolinaЮжная Каролина
tesla-incTesla Inc
michiganМичиган
ilon-maskЭлон Маск
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты