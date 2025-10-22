Кібератака на Jaguar Land Rover завдала Великій Британії збитків на 1,9 мільярда фунтів – FT

Кібератака, яка паралізувала роботу Jaguar Land Rover (JLR), стала, ймовірно, "найбільш економічно збитковою кіберподією" в історії Великої Британії. За оцінками Центру кібермоніторингу, втрати країни через інцидент сягнули щонайменше 1,9 мільярда фунтів стерлінгів, а це 2,185 млрд євро, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Згідно з аналізом СМС – некомерційної організації, що відстежує масштаб і наслідки кібератак у Сполученому Королівстві, – зупинка виробництва та внутрішніх систем JLR, яка тривала майже місяць, вплинула більш ніж на 5000 британських компаній.

Цей інцидент, схоже, був, безумовно, найзбитковішою кіберподією, яка коли-небудь стикалася з Великою Британією – заявив Кіаран Мартін, колишній керівник Національного центру кібербезпеки та голова технічного комітету CMC.

Компанія JLR, що належить індійському концерну Tata Motors, лише нещодавно частково відновила виробництво після зупинки, спричиненої атакою 31 серпня. Через серйозний вплив на постачальників уряд Великої Британії надав гарантію позики на 1,5 млрд фунтів, аби полегшити компанії доступ до кредитних ресурсів.

Jaguar Land Rover підтвердив викрадення даних клієнтів після кібератаки

Упродовж останніх років Велика Британія зіткнулася з низкою атак із використанням програм-вимагачів – зокрема, на Marks & Spencer, Co-op і Національну службу охорони здоров’я Англії. У червні CMC оцінив збитки від атак на двох великих рітейлерів у 270–440 мільйонів фунтів.

Розслідування інциденту із JLR проводить Національне агентство з боротьби зі злочинністю, однак поки що невідомо, хто стоїть за нападом. CMC також не підтверджує, чи сплачувала компанія викуп.

Компанії часто концентрують ресурси на захисті персональних даних клієнтів. Але випадок із JLR показує, що найбільша загроза полягає у знищенні критично важливих мереж, які забезпечують операційну діяльність бізнесу – наголосив Мартін.

Він також попередив про зростаючу "геополітичну вразливість", коли ворожі держави можуть атакувати британський бізнес із нефінансових мотивів.

Кібербезпека стала економічною безпекою. А економічна безпека – це національна безпека – підкреслив експерт під час виступу в Лондоні.

Vertu Motors прогнозує падіння прибутку на 5,5 млн фунтів стерлінгів через кібератаку на Jaguar Land Rover