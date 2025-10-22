$41.740.01
12:50
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 11303 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 13750 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в Харкові
08:35 • 20197 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показники
07:30 • 29008 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
22 жовтня, 05:20 • 27447 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 35192 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триває
21 жовтня, 21:57 • 45603 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішення
21 жовтня, 19:58 • 44057 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35314 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
Публікації
Ексклюзиви
Кібератака на Jaguar Land Rover завдала Великій Британії збитків на 1,9 мільярда фунтів – FT

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Кібератака, що паралізувала Jaguar Land Rover, стала найзбитковішою кіберподією в історії Великої Британії, спричинивши втрати на 1,9 мільярда фунтів стерлінгів. Інцидент вплинув на понад 5000 британських компаній, а уряд надав JLR гарантію позики на 1,5 млрд фунтів.

Кібератака на Jaguar Land Rover завдала Великій Британії збитків на 1,9 мільярда фунтів – FT

Кібератака, яка паралізувала роботу Jaguar Land Rover (JLR), стала, ймовірно, "найбільш економічно збитковою кіберподією" в історії Великої Британії. За оцінками Центру кібермоніторингу, втрати країни через інцидент сягнули щонайменше 1,9 мільярда фунтів стерлінгів, а це 2,185 млрд євро, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Згідно з аналізом СМС – некомерційної організації, що відстежує масштаб і наслідки кібератак у Сполученому Королівстві, – зупинка виробництва та внутрішніх систем JLR, яка тривала майже місяць, вплинула більш ніж на 5000 британських компаній.

Цей інцидент, схоже, був, безумовно, найзбитковішою кіберподією, яка коли-небудь стикалася з Великою Британією 

– заявив Кіаран Мартін, колишній керівник Національного центру кібербезпеки та голова технічного комітету CMC.

Компанія JLR, що належить індійському концерну Tata Motors, лише нещодавно частково відновила виробництво після зупинки, спричиненої атакою 31 серпня. Через серйозний вплив на постачальників уряд Великої Британії надав гарантію позики на 1,5 млрд фунтів, аби полегшити компанії доступ до кредитних ресурсів.

Jaguar Land Rover підтвердив викрадення даних клієнтів після кібератаки11.09.25, 18:30 • 3272 перегляди

Упродовж останніх років Велика Британія зіткнулася з низкою атак із використанням програм-вимагачів – зокрема, на Marks & Spencer, Co-op і Національну службу охорони здоров’я Англії. У червні CMC оцінив збитки від атак на двох великих рітейлерів у 270–440 мільйонів фунтів.

Розслідування інциденту із JLR проводить Національне агентство з боротьби зі злочинністю, однак поки що невідомо, хто стоїть за нападом. CMC також не підтверджує, чи сплачувала компанія викуп.

Компанії часто концентрують ресурси на захисті персональних даних клієнтів. Але випадок із JLR показує, що найбільша загроза полягає у знищенні критично важливих мереж, які забезпечують операційну діяльність бізнесу 

– наголосив Мартін.

Він також попередив про зростаючу "геополітичну вразливість", коли ворожі держави можуть атакувати британський бізнес із нефінансових мотивів.

Кібербезпека стала економічною безпекою. А економічна безпека – це національна безпека 

– підкреслив експерт під час виступу в Лондоні.

Vertu Motors прогнозує падіння прибутку на 5,5 млн фунтів стерлінгів через кібератаку на Jaguar Land Rover08.10.25, 11:38 • 2007 переглядiв

Степан Гафтко

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії
Financial Times
Велика Британія
Лондон