Непригодных к военной службе не будут снимать с учета - приказ Минобороны

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства обороны, который вносит изменения в положение военно-врачебных комиссий. В частности, приказ предусматривает, что непригодных к военной службе не будут снимать с учета и такие лица будут оставаться в реестре военнообязанных. Об этом говорится в приказе Минобороны №686, передает УНН.

Детали

Согласно приказу, сроки проведения медицинских осмотров на ВЛК, а также лабораторных и инструментальных исследований, не могут превышать 4 дней.

"При необходимости направления лица на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования для получения полной и объективной информации о состоянии его здоровья, общий срок проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, не может превышать 14 дней", - говорится в приказе.

Сейчас сроки проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований не могут составлять более 14 дней.

Председатели ВЛК при ТЦК теперь отвечают за организацию работы комиссии, проверку правильности оформления документов и отчетности руководителям центров.

Медицинские осмотры будут проводиться в учреждениях коммунальной или государственной формы собственности врачами, сотрудничающими с НСЗУ.

В состав комиссий будут привлекаться хирург, терапевт, врач по оказанию первичной медицинской помощи, невропатолог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, а при необходимости - врач-ортопед-травматолог и врачи других специальностей.

Все результаты медицинских осмотров, установленные диагнозы и решения комиссий вносятся в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ) с использованием национальных классификаторов болезней и медицинских интервенций.

Приказ регулирует и отсрочки до прохождения базовой военной службы. В частности, отсрочка от направления для прохождения базовой военной службы по состоянию здоровья предоставляется на срок до одного года призывникам, которые признаны во время медицинского осмотра временно непригодными к военной службе. По истечении указанного срока проводится повторный медицинский осмотр.

Во время действия военного положения отсрочка от направления для прохождения базовой военной службы по состоянию здоровья может предоставляться призывникам на срок до 2 месяцев. По медицинским показаниям она может быть продлена на 2 месяца и в третий раз - на такой же срок. По окончании отсрочки проводится медицинское освидетельствование призывников для решения вопроса пригодности к военной службе.

Также, предусматривается обновление правил проведения медицинских осмотров перед отправкой призывников в воинские части. Перед отправкой обязательно проводятся: повторный медицинский осмотр; рентгенография органов грудной клетки; профилактические прививки в соответствии с Национальным календарем.

Кроме того, в таблице расписания болезней и диагнозов профильные статьи подразделяются на подпункты, которые соответствуют новым категориям пригодности:

пригоден к службе;

пригоден к службе в ТЦК и СП или тыловых частях;

временно непригоден для просмотра;

непригоден к службе.

Сейчас действует норма, по которой лица непригодные к службе исключаются из реестра военнообязанных, но отныне таких людей не будут исключать из реестра, несмотря на то, что они не пригодны к службе.

К примеру, если человек имеет врожденные пороки развития нервной системы, то до этого он имел статус "непригодный к военной службе с исключением из воинского учета". Однако сейчас человек с таким заболеванием будет просто непригоден к военной службе.

Напомним

Министерство обороны утвердило приказ, устанавливающий список заболеваний, по которому будут устанавливаться статус пригодности военнообязанного к военной службе.