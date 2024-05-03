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З якими хворобами можуть мобілізувати до війська? У Міноборони визначили перелік

Київ • УНН

 • 26047 перегляди

Міністерство оборони затвердило наказ, що встановлює перелік захворювань для визначення придатності до військової служби з такими категоріями, як повністю придатний, придатний для тилових підрозділів та непридатний.

Міністерство оборони затвердило наказ, який встановлює список захворювань, за яким будуть встановлюватися статус придатності військовозобов'язаного до військової служби. Про це йдеться в наказі Міністерства оборони №262, передає УНН.

Деталі

Згідно з наказом, були затверджені зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом міністра оборони від 14 серпня 2008 року № 402.

Відповідно до наказу, військово-лікарська експертиза визначатиме придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, установлюватиме причинний зв’язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) з військовою службою та визначатиме необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

За наказом визнаються захворювання, за яким військовозобов'язаного можуть визнати:

не придатним до служби;

повністю придатним;

придатним для служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони.

Так, до прикладу, особи з активним туберкульозом легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини будуть визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Особи, які мають залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій визнаватимуться придатними, а особи з клінічно вилікуваним туберкульозом - придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Загалом наказ містить понад 100 хвороб, за яким військовослужбовця можуть визнати придатним/непридатним, або придатним для служби в тилу.

Доповнення

В наказі вказується, що він набирає чинності одночасно із набранням чинності закону "Про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист".

Законопроєкт був ухвалений Верховною Радою у березні, а 2 квітня підписаний Президентом України Володимиром Зеленським.

Закон скасовує статус "обмежено придатний" і встановлює, що відтепер є лише дві категорії "придатний" і "непридатний" до військової служби.

Павло Башинський

Павло Башинський

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