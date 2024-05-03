С какими болезнями могут мобилизовать в армию? В Минобороны определили перечень

Министерство обороны утвердило приказ, который устанавливает список заболеваний, по которым будут устанавливаться статус пригодности военнообязанного к военной службе. Об этом говорится в приказе Министерства обороны №262, передает УНН.

Детали

Согласно приказу, были утверждены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом министра обороны от 14 августа 2008 года № 402.

Согласно приказу, военно-врачебная экспертиза будет определять пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих, военнообязанных и резервистов, устанавливать причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) с военной службой и определять необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

По приказу признаются заболевания, по которым военнообязанного могут признать:

негодным к службе;

полностью пригодным;

пригодным для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.

Так, к примеру, лица с активным туберкулезом легких с выделением микобактерий и (или) при наличии распада легочной ткани будут признаны непригодными к военной службе с исключением с воинского учета.

Лица, имеющие остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различных локализаций будут признаваться годными, а лица с клинически вылеченным туберкулезом - пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

В общем приказ содержит более 100 болезней, по которым военнослужащего могут признать годным/непригодным, или пригодным для службы в тылу.

Дополнение

В приказе указывается, что он вступает в силу одновременно со вступлением в силу закона "Об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".

Законопроект был принят Верховной Радой в марте, а 2 апреля подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Закон отменяет статус "ограниченно годный" и устанавливает, что отныне есть только две категории "годный" и "непригодный" к военной службе.